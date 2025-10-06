Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo