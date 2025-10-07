HBO Max fija para enero la llegada de una nueva precuela de ‘Juego de Tronos’
Bajo el título de ‘El caballero de los siete reinos’, la plataforma de ‘streaming’ norteamericana acercará las aventuras de Ser Duncan ‘el Alto’ y su escudero Egg
«Un gran relato que se convirtió en leyenda». Con estas palabras, HBO Max anunció esta semana la llegada de un nuevo invierno a la plataforma de streaming norteamericana con el estreno el próximo mes de enero de El caballero de los siete reinos, precuela de la exitosa Juego de Tronos que nos trasladará a Poniente un siglo antes de los acontecimientos de la serie original.
En concreto, El caballero de los siete reinos -adaptación de la novela de George R. R. Martin El Caballero Errante que, según ha asegurado HBO Max, arrancó su producción en Belfast (Irlanda del Norte) a finales del pasado mes de junio- se centrará en las figuras de dos héroes improbables, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell). El primero es un joven ingenuo a la vez que valiente caballero. El segundo, su diminuto escudero.
Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el trono de hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a los protagonistas de este spin-off que cuenta con la participación de Finn Bennett como Aerion Targaryen, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon y Sam Spruell como Maekar Targaryen, entre otros.
