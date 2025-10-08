Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo programa

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

El juez de 'Tu cara me suena' presentará 'Una fiesta de muerte' tras haber grabado 'Congelados'

Ángel Llàcer en 'El hormiguero'

Ángel Llàcer en 'El hormiguero' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Madrid

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer, que presentará 'Una fiesta de muerte', un 'Cluedo' con famosos. El formato, adaptación de 'A party to die for', ha comenzado sus grabaciones.

Se trata del segundo programa que presentará el juez de 'Tu cara me suena', que hace unos meses se confirmó que se encargaría de conducir 'Congelados', la adaptación del programa japonés 'Freeze'.

Cada programa la compondrán siete celebrities que acudirán a una fiesta exclusiva, pero, al llegar, uno de ellos aparece "asesinado" por un misterioso famoso culpable. A partir de ese momento, los demás invitados deberán convertirse en auténticos detectives. Competirán en retos individuales y por equipos, investigarán escenas del crimen y descifrarán pistas ocultas hasta llegar a la revelación de la identidad del asesino. Solo uno será proclamado vencedor como el mejor investigador de la noche.

'Una fiesta de muerte' es la adaptación del formato internacional 'A party to die for', un game show originario de Países Bajos y que ha conseguido grandes audiencias en Francia. En España, la producción correrá a cargo de ITV Studios Iberia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
  2. La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
  3. El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
  4. La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
  5. Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
  6. ¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago
  7. Una doctora asturiana busca en Laxe a sus padres biológicos: 'No quiero dinero, solo la verdad
  8. Una de las víctimas del pitbull de Bando: «Yo me libré, pero mi compañero pudo salir muerto»

Carlos Alcaraz juega al golf con Jon Rahm en Madrid

Carlos Alcaraz juega al golf con Jon Rahm en Madrid

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'

El arzobispo de Santiago sella en Dallas el convenio para la exposición con piezas de la Catedral

El arzobispo de Santiago sella en Dallas el convenio para la exposición con piezas de la Catedral

Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

Hanan Alcalde acusa a 'Código 10' de saltarse un "veto" al preguntar si Hamás es un grupo terrorista: "Los pactos hay que cumplirlos"

Costa da Morte convida a degustar as delicias do mar nos «meses con R»

Costa da Morte convida a degustar as delicias do mar nos «meses con R»

Fisterra transformou o antigo mercado municipal nun espazo cultural polivalente

Fisterra transformou o antigo mercado municipal nun espazo cultural polivalente

El conselleiro de Sanidade respalda el uso medicinal del cannabis para paliar el dolor en pacientes

El conselleiro de Sanidade respalda el uso medicinal del cannabis para paliar el dolor en pacientes

La Xunta formará aprendices de oficios tradicionales para garantizar el relevo generacional

La Xunta formará aprendices de oficios tradicionales para garantizar el relevo generacional
Tracking Pixel Contents