La comedia entre fogones ‘Sin gluten’ llega esta noche a La 1
La serie está protagonizada por el actor madrileño Diego Martín
Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en Sin Gluten, una comedia que, tras su preestreno a comienzos de septiembre en el FesTVal de Vitoria, llega esta noche a La 1 de Televisión Española (TVE) a partir de las 23.00 horas, tras la emisión de La Revuelta de David Broncano.
Sin gluten se trata de una comedia fresca y gamberra que, durante cuatro noches únicas, no solo acercará la figura de un chef de éxito que desciende hasta los infiernos -interpretado por el reconocido actor madrileño Diego Martín (Legado, Aquí no hay quien viva)-, sino una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades para unos personajes que descubrirán los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.
Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, Sin Gluten reúne a un elenco en el que se encuentran intérpretes de la talla de Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines. Completan el reparto Marta Fernández Muro y Fernando Tejero junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.
