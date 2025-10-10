La relación sentimental de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós llega a cines

Bajo el título de Mi ilustrísimo amigo, la directora coruñesa Paula Cons acerca en las salas de cine –desde este viernes– la relación sentimental que los escritores Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós mantuvieron en vida.

El proyecto –escrito por Javier Pascual (Veneno, El Ministerio del Tiempo) y protagonizado por la gallega Lucía Veiga (Soy Nevenka, Animal ) y el canario Paco Déniz (Servir y Proteger), quienes se meten en la piel de Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós respectivamente– se inspira en el libro Miquiño mío. Cartas a Galdós, obra que rescata las epístolas que los efusivos amantes se cruzaron entre 1883 y 1915. «Todos alucinamos con las cartas, tanto el erotismo como la sinceridad que acercaban. Nos permitieron descubrir a estos escritores a otro nivel», destaca Paula Cons, directora de Mi ilustrísimo amigo, a EL CORREO GALLEGO.

Con esta obra, rodada en Canarias y Madrid entre los meses de mayo y junio de 2024, la cineasta coruñesa, gran amante de los hechos reales y de proyectos que cuentan con el sexo femenino como protagonista, vuelve a centrar su mirada en mujeres históricas silenciadas, algo que ya hizo en su trabajo La isla de las mentiras. «Para mí, trabajar en Mi ilustrísimo amigo, ha sido una experiencia importantísima en mi vida. Me encantan los hechos reales, trabajar con mujeres como protagonistas y me parece un privilegio poder hablar de estos dos personajes, aunque he de reconocer que impone un poco hablar de Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, pero te tienes que liberar de todo eso e ir para adelante, y yo creo que he hecho una puesta arriesgada que está gustando», declara Pons, que tuvo gran libertad a la hora de dirigir una película que califica de «moderna, contemporánea, rompedora y original».

«La película va por un lado diferente de lo que, a priori, puedas esperar. Es muy sensorial, hay muchísimo plano corto, es una película que rompe la cuarta pared y que tiene un punto muy sensual que, por momentos, roza el erotismo», añade Cons a este diario poco antes de alabar el trabajo de una «extraordinaria» Lucía Veiga que se pone en la piel de una figura, la de Emilia Pardo Bazán, que «apela y habla, sobre todo a espectadoras jóvenes, de cosas que les pasan, que les están pasando y que les hacen conectar con ella». «Emilia Pardo Bazán es una mujer con un cuerpo, supuestamente ahora, no normativo con el que está encantado, y no solo eso, también lo reivindica. Me apeteció que se viera esa realidad y acercar a una mujer que vive la sexualidad de una manera desenfadada, celebrante y divertida, una mujer que adora tanto el sexo como el sexo entre las mentes, una mujer que no está dispuesta a que nadie le dé un ultimátum y que es muy clara diciendo las cosas a un hombre, que parece que se lo dice a un hombre de la época actual. Además, la película recoge la posición tan interesante que tuvo con lo que ella denominó los mujericidios», señala Cons.

Película premiada

El filme, que se dio a conocer en el Festival de Cine de Las Palmas a finales de abril, ha tenido un gran recorrido por festivales internacionales de gran nivel, incluso se ha llevado diferentes galardones en algunos de ellos, como el premio a la mejor película en el Berlin Women Cinema Festival; a mejor actriz para Lucía Veiga en el Festival de Cine de Ourense; el del público a mejor largometraje y una mención especial del jurado en el Festival de Cine de Madrid; así como el reconocimiento de mejor fotografía en el Miami Women Film Festival y el Montreal Women’s Film Festival.