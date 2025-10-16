‘Rey y conquistador’, un drama medieval protagonizado por una cara conocida de ‘Juego de Tronos’ que enganchará a los ‘fans’ de ‘Vikingos’
La serie de HBO Max que acerca el enfrentamiento entre Harold de Wessex y Guillermo de Normandía llega este jueves a su fin
Venganza, intriga, traición, alguna que otra visita vikinga y, sobre todo, mucha acción. Esto es lo que acerca Rey y conquistador, drama medieval de HBO Max basado en hechos reales y protagonizado por el reconocido actor de Juego de Tronos Nikolaj Coster-Waldau y el intérprete británico James Norton que este jueves, ocho semanas después de su estreno, llega a su fin.
Ambientada en el siglo XI, Rey y conquistador narra la historia de un enfrentamiento entre dos figuras –Harold de Wessex y Guillermo de Normandía– que definió el futuro de todo un país durante mil años. Dos aliados sin ambiciones sobre el trono de Inglaterra que, por las circunstancias del momento y la obsesión personal, se vieron obligados a librar una guerra por la corona destinada a resolverse en la famosa batalla de Hastings el 14 de octubre del año 1066.
Una cara conocida de 'Juego de tronos'
Escrita por Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes) y dirigida por Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns), la serie, compuesta por ocho capítulos rodados en Islandia, está protagonizada por James Norton (Bob Marley: One Love), quien, además de ejercer como productor ejecutivo, se pone en la piel de Harold de Wessex, y Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos), que no solo actúa como Guillermo de Normandía, sino que también dirige uno de los episodios.
Completan el reparto Emily Beecham, Clémence Poésy, Eddie Marsan, Juliet Stevenson, Jean-Marc Barr, Luther Ford, Geoff Bell, Elliott Cowan, Bo Bragason, Bjarne Henriksen, Oliver Masucci, Clare Holman, Elander Moore, Indy Lewis, Jason Forbes, Ingvar Sigurdsson, Ines Asserson, Sveinn Ólafur Gunnarsson y Léo Legrand, entre otros.
- El rodaje de una película con un popular cómico italiano 'conquista' el casco histórico de Santiago
- Los empresarios de Santiago celebran el nuevo polígono de Lavacolla y auguran que el suelo durará poco
- La Xunta exige al Concello de Santiago que solucione los vertidos al Sar
- Nueva explanada para aparcar trescientos coches en Milladoiro
- Una vecina de Ancoradoiro recurre a la Valedora do Pobo para que le arreglen el acceso a su vivienda
- 'The Burguer Top' llega a Santiago con las mejores hamburguesas gourmet de España: cuándo y dónde probarlas
- Un profesor de la USC en el equipo internacional que avisa que la Tierra llega al 'primer punto de no retorno
- Corte de tráfico no túnel do Hórreo dende esta noite até o próximo venres