‘Rey y conquistador’, un drama medieval protagonizado por una cara conocida de ‘Juego de Tronos’ que enganchará a los ‘fans’ de ‘Vikingos’

Venganza, intriga, traición, alguna que otra visita vikinga y, sobre todo, mucha acción. Esto es lo que acerca Rey y conquistador, drama medieval de HBO Max basado en hechos reales y protagonizado por el reconocido actor de Juego de Tronos Nikolaj Coster-Waldau y el intérprete británico James Norton que este jueves, ocho semanas después de su estreno, llega a su fin.

Ambientada en el siglo XI, Rey y conquistador narra la historia de un enfrentamiento entre dos figuras –Harold de Wessex y Guillermo de Normandía– que definió el futuro de todo un país durante mil años. Dos aliados sin ambiciones sobre el trono de Inglaterra que, por las circunstancias del momento y la obsesión personal, se vieron obligados a librar una guerra por la corona destinada a resolverse en la famosa batalla de Hastings el 14 de octubre del año 1066.

Una cara conocida de 'Juego de tronos'

Escrita por Michael Robert Johnson (Sherlock Holmes) y dirigida por Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns), la serie, compuesta por ocho capítulos rodados en Islandia, está protagonizada por James Norton (Bob Marley: One Love), quien, además de ejercer como productor ejecutivo, se pone en la piel de Harold de Wessex, y Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos), que no solo actúa como Guillermo de Normandía, sino que también dirige uno de los episodios.

Nikolaj Coster-Waldau, en el papel de Guillermo de Normandía, en una escena de ‘Rey y conquistador’ / HBO Max

Completan el reparto Emily Beecham, Clémence Poésy, Eddie Marsan, Juliet Stevenson, Jean-Marc Barr, Luther Ford, Geoff Bell, Elliott Cowan, Bo Bragason, Bjarne Henriksen, Oliver Masucci, Clare Holman, Elander Moore, Indy Lewis, Jason Forbes, Ingvar Sigurdsson, Ines Asserson, Sveinn Ólafur Gunnarsson y Léo Legrand, entre otros.