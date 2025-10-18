Mensaje en redes
Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: "Se ha ido al infierno una rata"
La excolaboradora de 'Sálvame' vuelve al foco mediático para criticar al recién fallecido Rodríguez Menéndez
Kevin Rodríguez
Karmele Marchante ha reaparecido tras meses alejada del foco mediático para criticar a Rodríguez Menéndez después de su muerte. La excolaboradora de 'Sálvame' ha reaccionado a la muerte del polémico abogado en sus redes sociales.
Según, Marchante, Rodríguez Menéndez le hizo la vida imposible y ahora ha reaccionado a su muerte con un mensaje: "Se ha ido al infierno una rata de la peor especie: Rodríguez Menéndez", escribió de manera contundente en un post.
"Individuo de los bajos fondos con incursiones en la prensa del colorín. Estaba asociado con Antonio David Flores y sacó una foto mía metida en una jaula", recordó la televisiva para concluir.
Rodríguez Menéndez falleció ayer a los 75 años en Madrid. Abogado, se hizo famoso por su vida polémica como defensor de El Dioni o la Dulce Neus y fue condenado a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación y difusión de un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez.
