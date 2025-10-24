Darío Villanueva, protagonista esta semana del programa ‘Plano general’

El teórico, filólogo, catedrático y escritor gallego Darío Villanueva, que a lo largo de su extensa trayectoria profesional ha ocupado cargos de suma importancia como el de director de la Real Academia Española (RAE) y el de rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), entre otros, será el protagonista de esta semana de Plano General, el programa de entrevistas de RadioTelevisión Española (RTVE) que dirige y presenta el lucense Jenaro Castro y por el que han pasado figuras de la talla de María Dueñas, Alejo Stivel, Carolina Marín o Mario Alonso Puig.

Entrevista desde la biblioteca de la RAE

Según ha avanzado RTVE, a lo largo de la entrevista –que podrá verse esta noche en La 2 a partir de las 22.00 horas, así como el próximo domingo, 26 de octubre, a las 06.30 horas en La 1, el Canal 24 horas y TVE Internacional–, el también colaborador de EL CORREO GALLEGO y presidente del jurado de los Premios Gallegos del Año que entrega este diario, denunciará desde la Biblioteca de la RAE que «el populismo es una vía fácil para hacerse con el poder».

Darío Villanueva visita 'Plano General'



🔸 #PGDaríoVillanueva: viernes 24 de octubre en @la2_tve a las 22 h; y el domingo 26, a las 6:30 h en @La1_tve, Canal 24 horas y @tveint_europa. https://t.co/qSg1baCQa0 pic.twitter.com/c7wQUDwvOW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 22, 2025

Además, Villanueva argumentará que «la corrección política es un ataque a la libertad de expresión de las personas» y proclamará que «hay cierto empoderamiento de la mentira, la ignorancia y la estupidez». Sobre esto último ahondará el intelectual natural de Vilalba al pronunciarse sobre los bulos, algo muy presente en la actualidad política que para el propio Darío Villanueva son «precisamente la normalización del bulo como falsa moneda que sustituye a la auténtica moneda».

Asimismo, el autor de libros como El atropello a la razón, Morderse la lengua: Corrección política y posverdad o Poderes de la palabra, dará su punto de vista sobre la literatura, la cual considera «el arte más completo».

Pero no solo eso, y es que el filólogo experto en el estudio del lenguaje y las palabras hablará de la posdemocracia como un «elemento convincente en regímenes que sólo conservan la carcasa de la democracia».

El filólogo y académico de la RAE (⁦@RAEinforma⁩ ), DaríoVillanueva, analiza el significado de los conceptos de rearme moral y democracia en Plano General. Este viernes a las 22 h en ⁦@la2_tve⁩ en #PGDaríoVillanueva 📺 pic.twitter.com/MZAQ0p5l48 — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) October 23, 2025

De igual modo, Villanueva señalará en el espacio de entrevistas de RTVE que «el feminismo es la gran revolución a partir de la Ilustración» y que entiende que la «democracia auténtica era el gobierno de las mayorías que respetaban a las minorías».

Todo ello lo dirá a cámara al mismo tiempo que se somete a las diferentes secciones del programa dirigido y presentado por el lucense Jenaro Castro. Desde La semblanza –momento dedicado al aspecto biográfico y profesional de los invitados y en el que participará la académica y actual vicedirectora de la RAE, Carme Riera– hasta El muro –fase de Plano General en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad–, pasando por En un rincón del alma –parte relativa al aspecto humano del protagonista– y Primer plano –punto del espacio de RTVE en el que el invitado se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio–.