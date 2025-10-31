Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad

Tras rodar entre los pasados meses de febrero y julio Las hijas de la criada –adaptación de la exitosa novela con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023–, Antena 3 vuelve a elegir Galicia como escenario de su nueva gran apuesta para su prime time –también estará disponible en la plataforma de streaming Atresplayer–, Ágata y Lola, serie policíaca ambientada en Vigo y sus alrededores protagonizada por Eva Martín, conocida por su papel en La Promesa, y Mireia Oriol, a quien ya hemos podido ver en Alma.

Esta producción de Atresmedia realizada en colaboración con Portocabo (Honor) y dirigida por María Togores (Perdiendo el juicio) y Oriol Ferrer (Entrevías) se centra en la figura de Lola Castro, la inspectora que lidera el grupo de homicidios de la Policía Judicial de Vigo y a la que da vida Eva Martín (Dolor y gloria).

Rodajes de la serie, durante estos días, en Vigo / Pedro Mina

Empática, caótica e impulsiva, Lola suele chocar con la rigidez del entorno jerárquico de la comisaría, aunque su instinto y humanidad la convierten en una excelente investigadora que, a raíz de un caso, muy pronto se comienza a interesar por una compañera con la que empieza a colaborar, Ágata, una joven policía apasionada por la criminología –a la que pone cara Mireia Oriol (Soy Nevenka)– cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo. Desde entonces, Ágata no solo ha sido diagnosticada de autismo, sino que trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo que la mantiene alejada de la acción. Sin embargo, Lola, impresionada por sus conocimientos y su manera diferente de pensar, considera que su talento está desaprovechado, por lo que decide integrarla en sus casos dando origen a una relación que trasciende lo profesional.

Aunque de momento no haya fecha de estreno confirmada y los rodajes acaban de comenzar en Galicia, ya se conocen más detalles de la serie, como los ocho episodios de unos 50 minutos de duración media que la conformarán o el elenco de reconocidos actores y actrices que la completan. Entre ellos se encuentran Antonio Garrido, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Mariano Peña, el teense Darío Loureiro (Rapa, Animal), así como los gallegos Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xose A. Touriñán, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas, entre otros.