Audiencias 01/11/2025
'Coco' arrasa en La 1 y 'La ruleta de la suerte' amplía su liderazgo por la noche
'Bailando con las estrellas' baja del doble dígito, pero lidera su franja
Redacción Yotele
'Coco' dio el campanazo ayer en la tarde de La 1. La película infantil se estrenó en TVE y lideró con un espectacular 19% y 1.682.000 espectadores, superando ampliamente sobre Antena 3 y el resto de cadenas en esa franja.
Por la noche, 'La ruleta de la suerte' subió hasta un 11,1% y 1.131.000 seguidores, mejorando 5 décimas respecto a la semana pasada. Por su parte, 'Bailando con las estrellas' anota su peor dato de temporada y se queda en un 9,5%, aunque lidera su franja por su mayor duración.
En La 1, 'Bohemian Rhapsody' consigue un 9,2% y 892.000 fieles, superando a 'laSexta Xplica' (6,7%) y 'El Blockbuster' de Cuatro (6,4%).
En el pago, el partido entre el Real Madrid y el Valencia consigue un buen 8,4%, siendo segunda opción de su franja.
- Comienza el derribo de la casa nº 6 para unir rúas y humanizar O Milladoiro
- Un hijo hiere de gravedad a su padre en Ribeira tras asestarle varias puñaladas
- Conciertos de noviembre en Santiago
- O Milladoiro sufrirá cortes de tráfico desde este lunes hasta el final de las obras
- Antena 3 ya rueda en Galicia su nueva serie policíaca que se desarrollará en esta ciudad de nuestra comunidad
- Del festival de Halloween más grande a las foliadas de difuntos por zona vieja: planes para este Samaín en Santiago
- Europa y el Gobierno mandan: la basura subirá un 46% en los hogares de Ames y un 70% en Teo
- Jesús Marque: «Mi vida profesional depende de los clubs de Santiago»