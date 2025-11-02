De Antonio Tejero y el 23-F al final de 'Stranger Things': estas son las series que no te puedes perder este noviembre

Noviembre se prevé un mes movido en lo que a series se refiere. Y no solo porque Antonio Tejero y los golpistas del 23-F saquen los tanques a las calles con la llegada de Anatomía de un instante, sino porque comienza el principio del fin de Stranger Things, regresan series como la longeva La que se avecina o la reconocida Blue Lights y, por supuesto, llegan numerosas novedades entre las que se encuentran adaptaciones de clásicos que nunca fallan, como Robin Hood, y no tan clásicos pero premiadas obras al fin y al cabo, como Las hijas de la criada, novela ambientada en Galicia y una Cuba de pasado colonial con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023 y que, ahora, Atresplayer lleva a nuestras pantallas. A continuación acercamos una pequeña lista de series que no te puedes perder este mes de noviembre:

‘Robin Hood’ (MGM+, 2 de noviembre)

Revisión de la ya clásica historia del famoso forajido que se esconde en los bosques de Nottingham. Una serie –obra de John Glenn que contará con diez capítulos– que promete mucha emoción y en la que nos adentraremos en la tumultuosa aventura de Rob, el hijo de un guardabosques sajón al que da vida Jack Patten, mientras se adentra en el mundo del poder y lidera una audaz lucha por la justicia y la libertad. Lauren McQueen, Sean Bean, Lydia Peckham y Steve Waddington, entre otros, forman parte del reparto.

‘I Love LA’ (HBO Max, 3 de noviembre)

Creación de Rachel Sennott –que también protagoniza junto a Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A’zion y True Whitaker– que acercará en tono cómico el día a día de un ambicioso grupo de amigos que navega por la vida y el amor desde la ciudad de Los Ángeles. Lo hará a lo largo de ocho episodios que se emitirán cada lunes de forma semanal.

‘Todas las de la ley’ (Disney+, 4 de noviembre)

Serie que aterriza en Disney+ con un elenco estelar –conformado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson y Glenn Close– para mostrarnos a un equipo de abogadas especializadas en divorcios que abandonan un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho. Duras, brillantes y emocionalmente complicadas, estas mujeres no solo juegan, sino que se atreven a cambiar las reglas del juego.

‘Yakarta’ (Movistar Plus+, 6 de noviembre)

Javier Cámara da vida a José Ramón Garrido, un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida, Mar, una jugadora adolescente –a la que pone cara Carla Quílez– que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.

‘El cuco de cristal’ (Netflix, 14 de noviembre)

Nueva adaptación de una novela de Javier Castillo para Netflix. En ella podremos ver a Catalina Sopelana como Clara Merlo, una residente de primer año que sufre un infarto fulminante que le obliga a someterse a un trasplante de corazón. Durante la recuperación, sentirá la necesidad de saber más sobre el joven que le dio una segunda oportunidad. Una búsqueda que le llevará hasta un pequeño pueblo marcado por un antiguo misterio enterrado durante dos décadas.

‘La que se avecina’ (Temporada 16, Amazon Prime Video, 18 de noviembre)

Los vecinos más caóticos de la televisión están de vuelta para enfrentarse a sus particulares enredos: Amador se consolida como empresario mientras se deja llevar por un nuevo amor, Antonio Recio recluta nuevos minions para sus planes de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar sobreviven a la maternidad, Martín inaugura su restaurante, Bruno se lanza al cine como productor y Menchu y Fina emprenden su peculiar cruzada contra el terrorismo. Tampoco faltarán ingredientes clásicos como los celos, los okupas, las sectas, las drogas, los cuernos y hasta una sorpresa «polvorienta» con motivo del histórico episodio 200, que será uno de los ocho episodios –que se emitirán cada martes de forma semanal desde el 18 de noviembre– que conforman esta nueva temporada.

‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+, 20 de noviembre)

Fotograma de 'Anatomía de un instante' / Movistar Plus+

Nuevo trabajo como director del cineasta sevillano Alberto Rodríguez, que, junto al andaluz Rafael Cobos y el gallego Fran Araújo, también escribe esta ficción que, durante cuatro episodios, acercará el fallido golpe de Estado del 23-F. Álvaro Morte, Eduard Fernández, Manolo Solo, David Lorente, Óscar de la Fuente, Juanma Navas y Miki Esparbé protagonizan un trabajo que promete acción y suspense contando los hechos que aquel 23 de febrero de 1981 mantuvieron en vilo a toda España. Lo que sucedió después ya es historia.

‘Stranger Things’ (Primera parte de la temporada 5, Netflix, 27 de noviembre)

Primera parte de la esperadísima temporada final de todo un fenómeno mundial que ha marcado un antes y un después en el streaming. Tras la derrota que el temible Vecna sufrió al final de la anterior entrega, nuestros protagonistas tratan de encontrarlo ahora que nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto a Hawkins en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. Todo ello al mismo tiempo que se acerca el aniversario de la desaparición de Will y una batalla final que veremos en varias tandas. El próximo 27 de noviembre se estrenarán cuatro nuevos episodios, la noche de Navidad llegarán los tres capítulos siguientes y el broche final se podrá ver en Nochevieja.

‘Blue Lights’ (Temporada 3, Movistar Plus+, 27 de noviembre)

Tercera entrega de este drama policial de los creadores de Line of Duty y Muerte en Salisbury premiado con un BAFTA TV como Mejor Serie Dramática en 2025 que nos traslada dos años después del bautismo de fuego de los agentes Grace (Siân Brooke), Annie (Katherine Devlin) y Tommy (Nathan Braniff), quienes no solo han aprendido a sobrevivir en las calles de Belfast, sino que ahora se enfrentan a un mundo cada vez más complejo donde las líneas morales se difuminan.

‘Las hijas de la criada’ (Atresplayer, 30 de noviembre)

Adaptación de la exitosa novela ambientada en Galicia y una Cuba de pasado colonial con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023. En ella, a lo largo de sus ocho capítulos, nos trasladaremos al año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de los Valdés, y don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda. Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo.