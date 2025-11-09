Paula Vázquez y Alba Lago encabezan las nominaciones gallegas en los Premios Iris

La ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago encabezan las nominaciones gallegas en los Premios Iris, los galardones de la Academia de Televisión –cuyos primeros candidatos ha dado a conocer esta semana la reconocida institución– que tienen como objetivo distinguir la excelencia de profesionales y programas de entretenimiento, ficción e informativos de cadenas generalistas y plataformas.

Una nueva edición de los Premios Iris, cuya gala tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid, en la que se valorará el trabajo de los profesionales de la televisión comprendido entre el 25 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

Candidatos gallegos a los Premios Iris

Entre los aspirantes gallegos a alzarse con un Premio Iris destacan la ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago. La primera competirá en la categoría de Mejor Presentador/a de Programas de Entretenimiento por su gran trabajo conduciendo Bake Off: Famosos al horno, aunque levantar el prestigioso galardón no le resultará nada sencillo, pues tendrá que enfrentarse a El Gran Wyoming (El intermedio) –que acaba de alzarse con el Premio Ondas como Mejor Comunicador–, Marc Giró (Late Xou), Miguel Ángel Muñoz (Pekín Express), Pablo Motos (El Hormiguero) y Sandra Barneda (La isla de las tentaciones). La segunda, optará al Premio Iris de Mejor Presentador/a de Informativos por su labor al frente de Noticias Cuatro 1. Sus competidores: Alejandra Herranz (Telediario 1), María Casado (Informativos Telecinco fin de semana), Rodrigo Blázquez (laSexta noticias 20h), Sandra Golpe (Antena 3 noticias 1) y Vicente Vallés (Antena 3 noticias 2).

No obstante, Paula Vázquez y Alba Lago no son la única presencia gallega en las nominaciones de los Premios Iris. De hecho, el vigués Fran Araújo acumula un total de dos, tanto en la categoría de Producción de Ficción como en la de Guion de Ficción.

En el apartado de Producción de Ficción, Araújo aspira a llevarse el galardón con Susana Herreras, Juan Moreno y Koldo Zuazua por la espectacular Querer. También es candidato el noiés Ramón Campos con Ghislain Barrois por el drama romántico de Telecinco La Favorita 1922. Otros candidatos son Carlos Apolinario (Su Majestad); Espe García (Mariliendre); José María Irisarri, Gonzalo Sagardía, Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli y Rodrigo Sopeña (Atasco); y Sofía Fábregas, Aitor Gabilondo, Laura Rubirola Sala, Javier Giner y Javier Pascual (Yo, adicto).

Por su parte, en la categoría de Guion de ficción, Fran Araújo competirá en compañía del lucense Pepe Coira con su trabajo en la serie La canción contra otro gallego, el también lucense Javier Ferreiro, creador de Mariliendre, la primera serie musical de Atresplayer. Los tres optan al reconocido galardón junto a Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero (Dos tumbas); Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz (Querer); Borja Cobeaga, Diego San José y José Antonio Pérez Ledo (Su Majestad); y Javier Giner, Jorge Gil, Alba Carballal y Aitor Gabilondo (Yo, adicto).

Los prestigiosos galardones de la Academia de Televisión, que en esta nueva edición contarán con la novedad del Premio Iris del Público al Personaje del Año, serán entregados el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Antes, en las próximas semanas, el Consejo de la Academia se reunirá para elegir el Mejor Contenido Original para Plataforma, Mejor Programa y el Mejor Presentador/a Autonómico.