Susto nocturno
Cayetano Rivera sufre un accidente de tráfico en Sevilla y habría dado positivo en el test de alcoholemia
El torero perdió el control de su vehículo a la salida del Real Club Sevilla Golf y colisionó contra una palmera.
Carlos Merenciano
El torero Cayetano Rivera Ordóñez protagonizó un aparatoso accidente de tráfico en la noche del domingo, 9 de noviembre, en Sevilla. La noticia fue adelantada en exclusiva por Marta Riesco a última hora del domingo y confirmada este lunes por el diario ABC, que detalla que el siniestro se produjo a la salida del Real Club Sevilla Golf, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.
Fuentes policiales citadas por el citado medio indican que el suceso tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas, cuando el torero perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada e impactando contra una palmera, que acabó derribada por la fuerza del golpe.
Según la información publicada por ABC, Rivera habría arrojado un resultado positivo en la prueba de alcoholemia que se le practicó tras el accidente. Afortunadamente, el torero se encuentra en buen estado de salud, sin haber sufrido lesiones de gravedad, aunque los daños materiales fueron considerables.
Este no sería el primer incidente en el que se ve involucrado Cayetano Rivera, pues el pasado mes de junio fue detenido en un restaurante de comida rápida tras un enfrentamiento con los trabajadores del local. A posteriori, el torero habría denunciado a los agentes de policía por detención ilegal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La futura apertura de un Starbucks en el local del emblemático Alameda enciende las redes
- Muere el empresario Emilio Bouzas Cajuso, muy conocido en el Ensanche de Santiago
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Premios Gallegos del Año 2025
- Narcopiso de Fontiñas: cómo el trapicheo esquiva la seguridad privada de los vecinos
- El Obradoiro arrasa con una victoria de equipo grande
- Llega a Santiago el equipo multidisciplinar que instalará el ciclotrón en el Centro de Protonterapia de Galicia
- Un fin de semana cargado de eventos dispara la ocupación hotelera en Santiago