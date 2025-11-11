LaSexta sale en busca de la mejor fotografía del mundo salvaje con este emocionante programa
El espacio 'Cazadores de imágenes', que contará con la presencia del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz, se estrena este miércoles a partir de las 22.45 horas
LaSexta se lanza a la aventura en busca de la mejor fotografía del mundo salvaje con Cazadores de imágenes, un nuevo formato televisivo –que se estrena este miércoles en el canal del grupo Atresmedia a partir de las 22.45 horas– que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz.
En cada entrega, el presentador vasco recorrerá espectaculares parajes, pero no lo hará solo, sino que estará acompañado de un invitado conocido para vivir una expedición única en la que la observación, la paciencia y la conexión con la naturaleza serán las claves para lograr una imagen irrepetible. Además, Cazadores de imágenes ofrecerá al espectador una experiencia televisiva diferente, repleta de acción, belleza y respeto por la naturaleza.
Producido por Atresmedia en colaboración con 7 y acción, Cazadores de imágenes contará con un total de seis episodios, cada uno de ellos centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía. Entre ellos encontraremos al tiburón tigre en una remota isla de Maldivas o la peligrosa anaconda en la selva brasileña; también veremos algunos de los lugares más espectaculares del Planeta, como Alaska o Uganda, a lo largo de un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje.
