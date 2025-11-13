Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Era visto!’ regresa á TVG

O icónico programa volta á canle autonómica para achegar novas historias desde o punto de vista de Kevin José

Fotograma de 'Era Visto! A Choupana'

Fotograma de 'Era Visto! A Choupana' / TVG

Rodrigo Paz

Santiago

Tras escoitar durante anos as reflexións de Moncho (Federico Pérez Rey) en Era visto!, parece que agora é a quenda do seu fillo, Kevin José (Marcos Pereiro), de dirixirse aos espectadores da Televisión de Galicia (TVG) en Era Visto! A Choupana, secuela da icónica serie da canle autonómica que chega á grella televisiva este xoves, a partir das 22.45 horas, tras a emisión do Land Rober + Show, coa estrea dos tres primeiros capítulos.

Nesta nova produción, veremos a un Kevin José que, se non é máis maduro, polo menos inténtao 15 anos despois de deixar embarazada a Laura (Marita Martínez), unha moza da parroquia rival da Choupana. Proba diso, un Kevin José que non só sentou a cabeza, senón que atopou traballo e mesmo formou con Laura e a súa filla Rober (Carla Mojón) unha familia cuxa convivencia veremos que é tan caótica como entrañable.

