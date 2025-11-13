‘Era visto!’ regresa á TVG
O icónico programa volta á canle autonómica para achegar novas historias desde o punto de vista de Kevin José
Tras escoitar durante anos as reflexións de Moncho (Federico Pérez Rey) en Era visto!, parece que agora é a quenda do seu fillo, Kevin José (Marcos Pereiro), de dirixirse aos espectadores da Televisión de Galicia (TVG) en Era Visto! A Choupana, secuela da icónica serie da canle autonómica que chega á grella televisiva este xoves, a partir das 22.45 horas, tras a emisión do Land Rober + Show, coa estrea dos tres primeiros capítulos.
Nesta nova produción, veremos a un Kevin José que, se non é máis maduro, polo menos inténtao 15 anos despois de deixar embarazada a Laura (Marita Martínez), unha moza da parroquia rival da Choupana. Proba diso, un Kevin José que non só sentou a cabeza, senón que atopou traballo e mesmo formou con Laura e a súa filla Rober (Carla Mojón) unha familia cuxa convivencia veremos que é tan caótica como entrañable.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Los ríos de Santiago multiplican su caudal por diez en cuatro horas: 'Subiu alomenos cinco metros
- Prime Video desembarca en Santiago para grabar nuevos capítulos de una de sus series de referencia
- Santiago pone fecha a la llegada de la Navidad : del encendido de las luces a los mercados, todo lo que debes saber
- Desalojado el narcopiso de Fontiñas: «Estamos contentos»
- El ADN innovador de Finsa: 'Es uno de los principales usuarios del supercomputador del Cesga
- «Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados