El ‘cartero de la TVG’ y la ‘influencer’ Anita Mateu descubren Brión en el nuevo episodio de ‘Sen código postal’

Uno de los programas más viajeros de la Televisión de Galicia (TVG), Sen código postal, continúa con su ruta por los concellos gallegos. En esta ocasión, mañana a las 18.00 horas, el ‘cartero más conocido de la TVG’ y la influencer Anita Mateu llegan al concello de Brión en una entrega llena de humor, descubrimiento y encuentros con su gente. A través de la mirada curiosa y entusiasta de Fátima Pego, los espectadores podrán conocer los rincones más hermosos y las historias más auténticas de este concello situado a las puertas de Santiago de Compostela.

Durante el programa podremos ver lugares tan emblemáticos como las torres de Altamira, el santuario de Santa Minia, las campanas de Bastavales o el espacio colaborativo de Monte Balado. Además, podremos conocer una de las actividades más conocidas del ayuntamiento, la Andaina do Terror, que este año agotó sus 1000 plazas en tan sólo 48 horas.

Así, Víctor Fábregas y Anita Mateu se sumergen en la esencia de Brión: sus caminos, su patrimonio, sus fiestas y la calidez de las personas que lo habitan.