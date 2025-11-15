‘El diablo viste de Prada 2’ muestra sus primeras escenas

Las actrices Meryl Streep y Anne Hataway se vuelven a reencontrar para dar vida al temido personaje de Miranda Presley, directora de la revista Runway, y a su ayudante de dirección Andy Sachs, respectivamente. Es lo que se saca en claro en el primer trailer de la película El diablo viste de Prada 2, donde ambos personajes principales suben a un ascensor, dejando muchas dudas a los espectadores.

Un adelanto de la segunda entrega de El diablo viste de Prada en el que, antes, se puede ver a Miranda Presley caminando hacia un ascensor y, entre medias, se van intercalando escenas de la película, como la edición de la Runway Gala –edición ficticia de la famosa Met Gala–. Tras ello, una vez que Presley se sube al elevador y las puertas se están cerrando, se puede ver como alguien interrumpe el cierre de las mismas y se ve a Andy Sachs subiendo al ascensor. De hecho, en el trailer se puede escuchar a Presley decirle a Sachs: «Ya era hora». Una frase que deja con gran expectación a todo el que vea un trailer que, claramente, hace referencia a la primera edición de El diablo viste de Prada, largometraje a lo largo del cual Miranda Presley no dejaba que nadie compartiese ascensor con ella. Incluso, durante el filme original, en un intento de Sachs de acompañar a su jefa en el elevador, Presley le hizo un gesto con la cabeza para que pudiese subir y acompañarla.

El Diablo viste de Prada 2 se estrenará el próximo 1 de mayo y abordará el declive de las revistas impresas en la era digital.