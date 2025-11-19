El fútbol arrasa en La 1 y dispara a ‘La revuelta’, que lidera la noche con claridad

La noche del martes quedó condicionada por el decisivo España–Turquía para el Mundial, que arrasó con un 29,4% y rozó los cuatro millones de espectadores en La 1. El potente arrastre del partido dio oxígeno inmediato a ‘La revuelta’, que se disparó hasta un 15,5% y se convirtió en la oferta líder del prime time.

La mejoría de la pública dejó a ‘Renacer’ como la segunda opción de la noche. La serie turca de Antena 3 retrocedió a un 11,3%, cediendo 0,7 puntos respecto a su episodio anterior. En el access, ‘El hormiguero’ resistió el golpe del fútbol con un 14,4%, aunque sufrió una caída notable de 2,5 puntos.

Telecinco ‘La que se avecina’ logró subir al doble dígito con un 10,1%, aunque laSexta no despuntó con su 'Batalla de restaurantes', que se quedó en un 4,6%. La comedia de Telecinco, sin embargo, no contó esta vez con el habitual empuje de ‘La isla de las tentaciones’, que cayó a un 9,5% tras perder 1,5 puntos, pues parte de su público optó por el fútbol.

La noche fue más compleja para Cuatro: ‘Código 10’ se dejó 1,4 puntos y quedó en un 6,4%. En el access, ‘First Dates’ también se vio perjudicado por la competencia y firmó un 5,6%, mientras que ‘El intermedio’ consiguió la única subida del arranque nocturno al mejorar hasta un 6,6%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.411.000 (15,5%)

Antena 3

El hormiguero: 1.895.000 (14,4%)

Renacer: 745.000 (11,3%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.273.000 (9,5%)

La que se avecina: 737.000 (10,1%)

laSexta

laSexta clave: 597.000 (4,7%)

El intermedio: 898.000 (6,6%)

Batalla de restaurantes: 380.000 (4,6%)

Cuatro

First dates: 737.000 (5,4%)

First dates: 742.000 (5,6%)

Código 10: 366.000 (6,4%)

La 2

Cifras y letras: 363.000 (2,8%)

Cifras y letras: 634.000 (4,5%)

Imma Tataranni: 179.000 (1,3%)

Imma Tataranni: 153.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

La revuelta: 343.000 (9,8%)

La revuelta: 108.000 (6,1%)

Antena 3

Renacer: 194.000 (7,9%)

Telecinco

La que se avecina: 235.000 (9,2%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 257.000 (7,3%)

Batalla de restaurantes: 132.000 (7%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 59.000 (3,3%)

La 2

Imma Tataranni: 69.000 (1,3%)

Imma Tataranni: 51.000 (1,8%)

Grantchester: 37.000 (2,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 833.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 782.000 (10,5%)

La promesa: 919.000 (10,8%)

Malas lenguas: 1.119.000 (12,3%)

Previo fútbol: Clasificación Mundial “España - Turquía”: 1.648.000 (15,3%)

Fútbol: Clasificación Mundial “España - Turquía”: 3.968.000 (29,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.231.000 (14,6%)

Y ahora, Sonsoles: 816.000 (10,3%)

Pasapalabra: 2.013.000 (18,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 713.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 859.000 (10,6%)

Agárrate al sillón: 771.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 448.000 (5,4%)

Más vale tarde: 488.000 (6,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 483.000 (6,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 492.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 576.000 (6,6%)

Grandes documentales: 259.000 (3,4%)

Malas lenguas: 517.000 (6,7%)

Mi casa flotante: 182.000 (2%)

Escapadas extraordinarias: 197.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 393.000 (20,3%)

Mañaneros 360: 474.000 (16,3%)

Mañaneros 360: 911.000 (11,9%)

Antena 3

Espejo público: 298.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 892.000 (17,9%)

La ruleta de la suerte: 1.617.000 (22,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 144.000 (8,3%)

El programa de AR: 338.000 (14%)

Vamos a ver: 529.000 (8,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 222.000 (15,9%)

Aruser@s: 287.000 (13,4%)

Al rojo vivo: 286.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 12.000 (0,7%)

Alerta cobra: 24.000 (1,2%)

Alerta cobra: 59.000 (2,7%)

En boca de todos: 205.000 (6,9%)

La 2

Pueblo de Dios: 25.000 (2,9%)

Beatus Ille: 21.000 (1,8%)

El círculo mágico del arrecife: 22.000 (1,3%)

Agrosfera: 29.000 (1,5%)

Aquí hay trabajo: 23.000 (1,1%)

La aventura del saber: 20.000 (0,9%)

El viajero: 19.000 (0,8%)

Culturas 2: 16.000 (0,7%)

El viajero: 25.000 (1,1%)

El western de La 2 “Quince horcas para un asesino”: 71.000 (2,1%)

El cazador: 94.000 (1,4%)

Saber y ganar: 223.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.110.000 (24%)

Telediario 1: 1.338.000 (15,2%)

Informativos Telecinco 15h: 773.000 (8,8%)

laSexta Noticias 14h: 576.000 (7,4%)

Noticias Cuatro 1: 493.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.948.000 (14,8%)

laSexta Noticias 20h: 725.000 (7,1%)

Informativos Telecinco 21h: 796.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 567.000 (5,6%)

Matinal

Telediario matinal: 105.000 (14,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 147.000 (12,9%)

El Matinal (Telecinco): 92.000 (8,1%)

RANKING

Diario: La 1 (16,8%), Antena 3 (13,9%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).