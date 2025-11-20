Invitada sorpresa
Gemma Cuervo visitó 'La revuelta' para sorprender a Broncano: "No puedo dejaros"
La actriz acudió con su hija Cayetana Gillén Cuervo al teatro donde se graba el programa
Kevin Rodríguez
'La revuelta' recibió anoche la visita por sorpresa de Gemma Cuervo. El programa recibió una larga lista de invitados durante la noche de ayer con Ernesto Alteiro, Lucía Caraballo y hasta Cayetana Guillén Cuervo.
La actriz, excolaboradora de 'La familia de la tele', presentó su nuevo podcast 'No te lo cayes', un máster de educación sexual y llegó al teatro con infinidad de regalos exóticos.
Pero además, Cayetana Guillén Cuervo acudió con una sorpresa inesperada y antes de terminar su entrevista, la actriz fue a por su madre, que estaba en el camerino. De esta manera, la irónica intérprete de 'Aquí no hay quien viva' entró con gran entusiasmo al plató.
"Es la sorpresa más bonita", comentó David Broncano al ver a la actriz. "Mira mami, tus followers", dijo Cayetana señalando al público. "No puedo dejaros, os quiero", sentenció la madre, que posteriormente se marchaba de la mano de su hija.
