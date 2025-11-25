Antonia Dell’Atte, más desgarradora que nunca sobre Lequio en TVE: "Me dijo que me iba a matar a mí y a mi familia"
La modelo explica en el programa una serie de episodios de violencia y control que, según afirma, sufrió durante su matrimonio
Carlos Merenciano
La entrevista de Antonia Dell’Atte en ‘Directo al grano’ ha llegado en un momento especialmente delicado. En la conversación con Marta Flich, la italiana reconstruye episodios de maltrato que, según su testimonio, sufrió durante su matrimonio con Alessandro Lequio. El avance emitido por el programa muestra a Dell’Atte relatando cómo las imposiciones comenzaron pronto, cuando él, asegura, la obligaba a acompañarlo a cenas y reuniones pese a que ella pedía descansar. “Tú eres mi mujer. Haz lo que te digo yo”, afirma que le decía, y tras lo que le dio su primera bofetada.
Una vez la pareja estaba instalada ya en Milán, él reaccionó con violencia al ver una carta donde seguía conservando su apellido de soltera. Según cuenta, le lanzó una patada y acompañó ese gesto con un mensaje directo: “Te voy a romper la nariz y nunca más serás guapa”. La modelo afirma que ocultó durante años esa situación a su entorno porque no sabía “cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador”.
Durante la entrevista, también recuerda que afrontó esa etapa estando embarazada y aislada de sus seres queridos. Relata que no podía hablar con su familia ni con sus amigos por miedo a las amenazas. “Me decía que me iba a matar a mí y a mi familia”, asegura. Añade que conservó cartas en las que, según dice, “cada paliza era un perdón”, y que todo cambió cuando descubrió que él mantenía una relación paralela con Ana Obregón. Tras esa información, decidió pedir la separación.
Dell’Atte explica que uno de los momentos más duros llegó cuando, al despertar un 9 de marzo, encontró la casa vacía. Según su versión, él retiró todos los muebles mientras ella dormía. A partir de ahí, acudió a la policía de Chamberí para denunciar abandono del hogar y violencia. “Lo importante es que yo haya vuelto a ser libre”, afirma, aunque advierte: “El maltratador no te deja nunca en paz”.
Cabe destacar que este testimonio coincide con la decisión de Mediaset de despedir recientemente a Alessandro Lequio de sus programas en Telecinco, donde colaboradoraba habitualmente en 'Vamos a ver', tras revisar documentación relacionada con las denuncias de Dell’Atte.
