Gala 10
'OT 2025' vivió su expulsión más dura con las primeras actuaciones con invitados
Pablo Alborán y Elena Gadel visitaron el talent show para interpretar sus canciones con los triunfitos
Kevin Rodríguez
'OT 2025' vivió anoche su expulsión más dura de lo que llevamos de edición. El talent show que presenta Chenoa despidió a uno de los favoritos y eligió a los últimos nominados de la temporada.
Pero antes los concursantes subieron al escenario para interpretar 'Saturno' junto a Pablo Alborán. Claudia Arenas, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano y Tinho abrieron así la gala y después interpretaron junto a Elena Gadel el tema 'Lobo'.
Después de las actuaciones de los ocho concursantes, Chenoa anunció que Téyou se convertía en la nueva expulsada: "Los espectadores de OT han decidido, con el 52% de los votos, que quien debe seguir en la Academia sea Guillo Rist".
Tras la expulsión, Miriam Rodríguez anunció a Tinho como favorito. Por su parte, el jurado propuso a Guille, Guillo, Claudia y Crespo para abandonar la academia. Los profesores salvaron a Claudia y los compañeros optaron por darle una nueva oportunidad a Guille, por lo que tanto Guillo como Crespo se jugarán la próxima expulsión.
- Casi 7.000 compostelanos viven con menos de 625 euros al mes: 'Este lunes empiezo mi primer trabajo desde que llegué a Galicia
- Buscan figurantes en Galicia para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Un joven apuñala a otro tras una discusión en la Alameda de Santiago y se da a la fuga
- Coronado en Silleda el mejor conductor de autocares de España, de Europa y del mundo
- La falta de pisos en Ames dispara el alquiler de estudios a 500 euros: «Antes no los querían»
- Vecinos del Ensanche de Santiago advierten de la apertura de un nuevo establecimiento de juego
- Una fuga de gas obliga a desalojar un edificio del centro de Santiago: 'Los vecinos estaban muy asustados
- Un conductor se da a la fuga tras chocar contra unas escaleras y un coche en Santiago: 'Levamos anos pedindo bandas redutoras novas