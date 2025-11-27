RTVE reitera el no de España a Eurovisión si Israel participa en el concurso: "Son necesarias más medidas"

RTVE ha reiterado que España no participará en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel sigue presente en el certamen musical, que se celebrará el próximo mes de mayo en Viena, según ha confirmado José Pablo López, presidente de RTVE, en su comparecencia en la comisión mixta de control parlamentario del Congreso y del Senado.

"La posición de RTVE no se ha visto alterada", ha confirmado López. El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Administración de la cadena pública aprobó su retirada del festival si se mantenía la participación de Israel durante la próxima edición. Tras esta decisión, países como Eslovenia, Irlanda, Países Bajos e Islandia también anunciaron su salida.

"Mantenemos la misma posición que hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel era insostenible por dos motivos", ha expuesto el presidente de RTVE. En primer lugar, por el genocidio en Gaza. "Los derechos humanos no son un concurso y esto tenemos que tenerlo en cuenta", ha manifestado. En segundo lugar, según López, Israel ha incumplido de manera "sistemática" las normas del propio certamen. "Ha tratado de influir en el resultado, al menos en los dos últimos años, y no ha sido sancionado", ha asegurado.

Cambios en las normas

Por el momento, la UER ha revelado algunos cambios en las reglas de votación a partir de la próxima edición, en Viena, que "diseñados para reforzar la confianza, la transparencia y la participación de la audiencia", aseguró la organización del certamen. "Hemos escuchado y hemos actuado", dijo el director de Eurovisión, Martin Green. "La neutralidad y la integridad del Festival de Eurovisión son de suma importancia para la UER, sus miembros y todos nuestros públicos. Es esencial que la imparcialidad del Concurso esté siempre protegida", añadió.

"El director general de la UER, Noel Curran, me ha enviado una carta en la que reconoce que, gracias a la presión de RTVE, se van a adoptar varias medidas para tratar de evitar las injerencias", ha informado López. "Para Israel el concurso es mucho más y tiene una deriva política importante", ha expuesto. Sin embargo, según el presidente de RTVE, "estas medidas no son suficientes ni garantizan que la injerencia de un gobierno como Israel o cualquier otro país no puedan volver a ocurrir". "La UER sabe que estas medidas son un avance", ha explicado, pero, por el momento, "dejan sin sanción a Israel", ha añadido.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo responsable del festival de Eurovisión, celebrará una asamblea los próximos 4 y 5 de diciembre y tomará una decisión sobre la perticipación de Israel. Tras este encuentro, los países tendrán cinco días para decidir si participan en la próxima edición o no. La posición de RTVE en esa asamblea es clara: "Son necesarias más medidas y ese es el planteamiento que vamos a llevar a la asamblea. Lo que pedíamos hace cinco meses es lo mismo que volvemos a pedir en la actualidad".