Atresplayer acerca la Galicia de principios del siglo XX en ‘Las hijas de la criada’

La espera ha llegado a su fin. Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela con la que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta 2023, llega hoy a la plataforma de streaming Atresplayer. Un proyecto de Buendia Estudios Canarias dirigido por Menna Fité y Alejo Flah que se espera que llegue al prime time de Antena 3 más pronto que tarde y que, según la autora de la novela en la que se basa esta ficción, Sonsoles Ónega, acercará "historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas".

Las hijas de la criada es capaz de trasladarnos al año 1900, momento en el que, en el pazo de Espíritu Santo, llegan al mundo dos niñas, Clara (Judith Fernández) y Catalina (Martina Cariddi). La primera es hija de Renata (Carlota Baró), criada de la respetable familia de los Valdés, a la que pertenecen don Gustavo (Alain Hernández) y doña Inés (Verónica Sánchez), los padres de la segunda. Unos personajes cuyas vidas estarán marcadas por una venganza inesperada que cambiará por completo su mundo, el cual se encuentra ambientado en una Cuba de pasado colonial, pero, sobre todo, en una Galicia costera.

Una Galicia "preciosa"

Precisamente, sobre los rodajes de Las hijas de la criada realizados en la comunidad gallega a comienzos de año han hablado algunos de los protagonistas de la ficción en un vídeo compartido por Atresmedia los días previos al estreno.

En él, la sevillana Verónica Sánchez, que interpreta a doña Inés en la ficción, es la primera en aparecer para revelar que "nos ha gustado mucho empezar por exteriores". "Luego, al venir al plató, al haber rodado allí, ya sabes lo que hay fuera, tras las ventanas. Sabes las dimensiones del pazo, lo que verías y entiendes esa nostalgia que doña Inés tiene cuando se va a Cuba y siempre echa de menos su casa", añade.

Una casa ambientada en una Galicia costera que, para Alain Hernández, que da vida a don Gustavo, ha sido "un gran acierto". "Las localizaciones eran preciosas. He visto planos que me han enseñado y visten a la serie de manera espectacular", agrega el actor barcelonés.

Acto seguido aparece Tomy Aguilera para destacar que la serie "es muy precisa en cuanto al arte, el vestuario y el maquillaje". "Toda la historia en general, unido a la playa, hacía que, de repente, estabas ahí (en el escenario de la historia)", declara el intérprete madrileño no sin antes señalar que, durante el rodaje en Galicia, "hubo un par de días de lluvia, todo el día entero, que yo no estaba acostumbrado, porque, normalmente, cuando marca la ropa la lluvia, no se puede (rodar), pero aquí, como era Galicia, era a la inversa, tú te mojas entero y ya luego vas a rodar".

También hablan los gallegos Alicia Armenteros y Federico Pérez Rey. La primera considera el entorno de los rodajes un espacio "precioso y maravilloso" que, como gallega, le encanta, pero no solo el entorno, también el mero hecho de rodar en Galicia, algo que le hace "sentir en casa" y "disfrutar mucho". El segundo reconoce, "sin fardar ni fachendear", que la ficción muestra una Galicia "muy bonita", un hecho que para Federico Pérez Rey es motivo de "orgullo". Unos paisajes gallegos que están muy presentes en un drama donde la comedia también tiene cabida y en el que podemos ver a actores de nuestra comunidad como Xoel Fernández, Iolanda Muiños, Roque Ruiz, Adrián Ríos, Carlos Villarino y Alba Loureiro.