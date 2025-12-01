El compostelano Fer Castro finaliza hoy su andadura en ‘Saber y Ganar’ con un programa especial
Tras cumplir 99 participaciones el viernes, el concurso le dedicará un episodio por sus 100 a las 15.30 horas en La 2
Fernando Fer Castro Prado, el doctor en Estadística compostelano que participa en el concurso de La 2 Saber y Ganar, cumplirá en un programa especial hoy a las 15.30 horas 100 participaciones en el programa, convirtiéndose en Magnífico y terminando su andadura en el programa por el momento –todos los Magníficos vuelven en un futuro en programas especiales dedicados a ellos; en el caso de Fer Castro, será el próximo febrero–.
Castro comenzó su andadura en el concurso de TVE el pasado mes de febrero, y volvió el pasado 20 de noviembre tras ausentarse del programa varias semanas, quedándole solo 7 participaciones para llegar a las 100.
Más de 77.000 euros acumulados
En el centenar de programas, el compostelano ya acumulaba casi 77.150 euros en su marcador al final del programa 99, tras desarrollarse con soltura en las varias pruebas del formato y haciendo gala de su humor y conexión con el presentador, Jordi Hurtado, a medida que pasaban los programas.
Según RTVE, en el episodio especial para celebrar sus 100 programas, Castro se enfrentará a una serie de desafíos preparados para tal ocasión, como una Batería de Sabios centrado en Santiago, su ciudad natal, así como un Triple Enredo, un Descubriendo especial con Matequivalencias, un Viaje Musical por Alemania y un Triple Reto. Además, habrá una nueva prueba específica, El talón de Aquiles de Fer. En algunas de estas secciones, rostros conocidos del programa tendrán un protagonismo especial.
- Esta cadena de pizzerías, con local en Santiago, se sitúa entre las tres mejores del mundo y la primera de España
- El cocinero Martín Berasategui prueba las delicias de Galicia: 'Nos saludó uno por uno a todos y nos felicitó por el trabajo
- Los secretos de la saga panadera de Santiago :«Las variedades antiguas del trigo son más digestivas»
- Santiago suma un nuevo Bib Gourmand: este es el restaurante con la mejor calidad-precio para la Guía Michelin
- La estrella de la Navidad ya vuela en Santiago
- Los grandes conciertos de Santiago en 2026 más allá de O Son do Camiño: de Rusowsky o Patrick Watson a La M.O.D.A
- Santiago da la bienvenida a la Navidad
- El proyecto para ver cómo solucionar el caos de tráfico en el Hospital Clínico tardará un año