El compostelano Fer Castro finaliza hoy su andadura en ‘Saber y Ganar’ con un programa especial

Fernando Fer Castro Prado, el doctor en Estadística compostelano que participa en el concurso de La 2 Saber y Ganar, cumplirá en un programa especial hoy a las 15.30 horas 100 participaciones en el programa, convirtiéndose en Magnífico y terminando su andadura en el programa por el momento –todos los Magníficos vuelven en un futuro en programas especiales dedicados a ellos; en el caso de Fer Castro, será el próximo febrero–.

Castro comenzó su andadura en el concurso de TVE el pasado mes de febrero, y volvió el pasado 20 de noviembre tras ausentarse del programa varias semanas, quedándole solo 7 participaciones para llegar a las 100.

Más de 77.000 euros acumulados

En el centenar de programas, el compostelano ya acumulaba casi 77.150 euros en su marcador al final del programa 99, tras desarrollarse con soltura en las varias pruebas del formato y haciendo gala de su humor y conexión con el presentador, Jordi Hurtado, a medida que pasaban los programas.

Según RTVE, en el episodio especial para celebrar sus 100 programas, Castro se enfrentará a una serie de desafíos preparados para tal ocasión, como una Batería de Sabios centrado en Santiago, su ciudad natal, así como un Triple Enredo, un Descubriendo especial con Matequivalencias, un Viaje Musical por Alemania y un Triple Reto. Además, habrá una nueva prueba específica, El talón de Aquiles de Fer. En algunas de estas secciones, rostros conocidos del programa tendrán un protagonismo especial.