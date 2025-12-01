Horarios y dónde ver esta semana los partidos de Copa del Rey de los equipos gallegos

Tras una primera ronda con más de alguna sorpresa, la Copa del Rey de fútbol regresa esta semana con una nueva fase en la que cinco equipos gallegos (Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol, Pontevedra y Ourense CF) buscarán avanzar a la siguiente ronda de esta alocada competición.

El primero en intentar conseguirlo será el Racing de Ferrol, que recibe este martes (19.00 horas) en A Malata la visita de un segunda en apuros, el Huesca. El encuentro podrá seguirse en el segundo canal de la Televisión de Galicia (TVG2).

Le seguirán el miércoles a las 21.00 horas tanto el Ourense CF como el Pontevedra. El conjunto de la Cidade das Burgas, que viene de derrotar al Oviedo 4-2, tratará de imponerse a la lógica y vencer a otro primera, el Girona FC, en un partido que se podrá ver a través de Movistar. Por su parte, los granates intentarán mantenerse vivos en la competición apoyados por su afición, que esperan vivir otra gran noche copera en un Pasarón que recibe a un segunda, el Eibar. El partido podrá seguirse en la TVG2.

Ya el jueves será el turno de Deportivo de la Coruña y Celta de Vigo, que se desplazarán hasta tierras catalanas. Los blanquiazules se enfrentarán al Sabadell a las 19.00 horas en un encuentro que emitirá el primer canal de la TVG. Por su parte, los celestes lucharán por avanzar de ronda contra el UE Sant Andreu a las 21.00 horas en un partido que se podrá ver tanto en Movistar como Teledeporte.