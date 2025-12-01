Lista de invitados
‘El hormiguero’ arranca diciembre por todo lo alto: de la presentadora estrella de la cadena al actor juvenil de moda
El programa de Pablo Motos arranca diciembre con cine, ficción y estrenos destacados en Antena 3, Atresplayer y Netflix.
Carlos Merenciano
‘El hormiguero’ inicia diciembre con una semana repleta de estrenos y caras muy conocidas. El lunes 1, el espacio recibe a Guillermo Francella y Javier Veiga, que visitan el programa para presentar 'Playa de Lobos', la película que llega a los cines el 5 de diciembre. El director y el veterano intérprete hablarán de esta historia sobre dos desconocidos cuyo encuentro en una playa deriva en una creciente tensión entre ambos.
El martes 2, el plató recibe doble visita femenina. Sonsoles Ónega y Verónica Sánchez charlarán con Pablo Motos sobre 'Las hijas de la criada', la gran apuesta de ficción de Atresplayer basada en la novela con la que Ónega ganó el Premio Planeta 2023. La serie, ambientada en un pazo gallego a principios del siglo XX, está disponible en la plataforma desde el 30 de noviembre.
La semana continúa el miércoles 3 con tres rostros habituales del programa: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Los actores presentarán 'La Navidad en sus manos 2', secuela de la comedia navideña que se estrena en Netflix el 5 de diciembre. En esta nueva entrega, Salva vuelve a encontrarse con una Navidad llena de complicaciones tras haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera película.
El jueves 4, Óscar Casas cerrará la semana para hablar de 'Me has robado el corazón', la comedia romántica que protagoniza y que también llega a los cines el 5 de diciembre. La cinta combina humor y elementos de road movie a través de la historia de un joven ingeniero que, tras robar un banco, convence a una chica conocida en una app de citas para que le acompañe en su huida.
