¿Nuevo formato?
Rocío Flores negocia su propia docuserie tras ganar el juicio a los productores de su madre
La joven estudia protagonizar un proyecto televisivo que respondería a 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' y con el que contaría su versión
Redacción Yotele
La victoria judicial de Rocío Flores frente a Óscar Cornejo y Adrián Madrid —condenados por revelar información reservada sobre la joven cuando aún era menor de edad— ha reactivado completamente el interés mediático en su figura. Tanto es así que, según adelantó ‘El tiempo justo’, Rocío Flores se encuentra en negociaciones para protagonizar su propia docuserie, un proyecto que por primera vez le daría la oportunidad de contar su versión de los hechos de forma detallada, más allá de las entrevistas que ya ha concedido.
El formato, aún en fase de conversaciones, nacería como respuesta directa a ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie de su madre que Mediaset ha retirado de su plataforma tras la sentencia contra quienes la produjeron. En caso de salir adelante, Flores podría abordar episodios tan controvertidos como la agresión en la cocina relatada por Rocío Carrasco en 2021, uno de los momentos más impactantes de aquel documental.
Fuentes del programa de Joaquín Prat aseguran que las negociaciones avanzan, pero que Rocío Flores mantiene abierta la decisión. Después de años alejada de la televisión, la joven sopesa ahora el impacto personal que tendría un proyecto tan íntimo y mediático, sobre todo tras haber recuperado cierta estabilidad lejos de los platós.
Su reaparición se produjo este otoño con una entrevista en ‘De viernes’, a la que siguieron varias colaboraciones en el debate de ‘Supervivientes All Stars’. Ahora, la posibilidad de una docuserie propia se presenta como su proyecto más ambicioso hasta la fecha y uno de los movimientos televisivos más comentados de cara a 2026.
