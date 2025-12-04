Vuelve al canal
Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset
El presentador vuelve a la cadena para liderar la renovada etapa del mítico concurso, cuya producción ya está en marcha junto a Gestmusic
Carlos Merenciano
Madrid
Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.
- Galicia se prepara para tiritar ante la llegada de tormentas, granizo y nieve durante los próximos días
- ¿Cuánto costarán los pisos protegidos del nuevo barrio del norte de Santiago?
- Así afectará al transporte urbano de Santiago la huelga de autobuses convocada para este viernes
- El Fernando Alonso de Silleda ficha por McLaren: 'Es una de las promesas más brillantes del automovilismo europeo
- Así será el nuevo barrio del norte de Santiago: 6.000 vecinos y bloques de hasta 13 plantas
- Defienden que se dé continuidad al alquiler de las casetas en el histórico proyecto hostelero de O Cotón
- Así quedaría la letra del himno gallego con las propuestas de la RAG
- Sanmartín, sobre el cierre del túnel del Hórreo: 'É lamentable utilizar como medida de presión unha molestia á veciñanza