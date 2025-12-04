Miguel Bernardeau, un 'mosso' de pasado oscuro en 'Terra Alta'

Javier Cercas, reciente Català de l'Any, se alzó con el Premio Planeta en 2019 gracias a 'Terra Alta', un 'thriller' policial protagonizado por un furioso agente de los Mossos con muchos traumas y un heróico pasado: fue el agente que salvó vidas al abatir a los terroristas del atentado yihadista de 2017 en Cambrils. Miguel Bernardeau ('Élite', 'Zorro') se mete ahora en su piel con la traslación a la pantalla, en formato serie, de la novela. La estrena Movistar Plus+ este jueves 4 de diciembre.

Un crimen es el punto de partida de esta ficción creada por Eligio R. Montero ('Buñuel en el laberinto de las tortugas'). Pero la historia, como suele ocurrir en los libros del autor de 'Soldados de Salamina', oculta muchos más secretos que el descubrimiento del culpable del asesinato en sí.

"Habla de cosas como el dolor, la venganza, de todo lo que genera precisamente esa violencia y esas heridas que abordamos en la serie", comentaba hace un año a EL PERIÓDICO durante el rodaje Eduard Cortés (acusado hace unos meses de acoso sexual), director de esta serie que se articula a través de dos líneas temporales: el presente del protagonista, como mosso en la comarca de Terra Alta, y su complejo pasado, que aparece en forma de 'flashbacks'.

Pasado en la cárcel

"Melchor Marín, mi personaje, tuvo una vida en la calle y estuvo en la cárcel por un tema de narcotráfico. Allí sufrió una catarsis leyendo 'Los Miserables', se enteró de que habían matado a su madre y decidió empezar a estudiar para ser policía para, en parte, encontrar a su asesino, algo que nadie quiere investigar por alguna razón que él desconoce", avanza Bernardeau. "El atentado de Cambrils, donde mata a los terroristas, es otro giro importante en su vida", añade.

Tras este traumático suceso, empieza una nueva etapa en la Terra Alta, donde logra formar una familia junto a una mujer algo más mayor que él (Marta Etura), con la que conecta gracias a su amor a los libros. "Hasta que un nuevo asesinato hace que su pasado vuelva a perseguirle", relata Bernardeau sobre un personaje que el actor considera que la serie presenta "un poco más empático que el de la novela". "En el libro, Melchor casi no habla y en los primeros guiones era así, pero es que entonces la gente no iba a empatizar con él", destaca.

Francesc Orella y Marta Etura, en 'Terra Alta' / MOVISTAR PLUS+

No es la única variación que hace la serie sobre la novela de Cercas. "Cuando haces una adaptación es imposible no cambiar cosas", se justifica el director, que recalca que la serie "complementa muy bien el libro", con lo que "puede resultar tan sorprendente para los que lo han leído como para los que no".

"La esencia de la novela está, así como el pasado del protagonista y los personajes principales, pero el lenguaje audiovisual y el literario son diferentes y hemos tenido que construir tramas para poder adaptarlo al medio", apunta Ángela Agudo, productora ejecutiva de 'Terra Alta'.

El atentado de Cambrils

Una de las escenas que tampoco faltan es, cómo no, la del atentado de Cambrils. "Pero tampoco es una reproducción fidedigna, sino una recreación dramática de los hechos", subraya Joan Benet, director de fotografía. "Contiene una parte de verdad, pero no es una escena en la que vamos a reproducir un hecho histórico tal y como sucedió", añade sobre una serie que, a pesar de desarrollarse en un ambiente luminoso, sus personajes (sobre todo los masculinos) se mueven siempre más en la sombra. "Pero es que todos esconden cosas", deja caer Benet.

Barcelona, Sant Just Desvern, Sant Esteve Sesrovires, Sant Cugat del Vallès, Gandesa, Corbera d'Ebre y Tenerife son algunas de las localizaciones en las que se desarrolló el rodaje de esta serie producida por Secuoya Studios. Pero aunque tanto la trama como los escenarios sean mayoritariamente catalanes, se ha optado por descartar el bilingüismo y todos los diálogos son en castellano.

Goya Toledo, en 'Terra Alta' / MOVISTAR PLUS+

"En la Terra Alta no se habla un poquito catalán. Se habla cien por cien en catalán. El término medio en un sitio así es muy complicado, ya que cualquier intento de hacer un mix entre el catalán y el castellano le quitaría verdad a la situación", señala Cortés. "Aquí se ha optado por el castellano como un idioma que, de alguna manera, la hace más global y menos local", puntualiza el director.

Un elenco muy catalán

Eso sí, el elenco que acompaña a Bernardeau y Etura es principalmente catalán, a excepción de Goya Toledo. Están Ivan Massagué, Bea Segura, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló y Jordi Martínez, con la colaboración especial de Francesc Orella, con un personaje "muy misterioso que es un poco la pieza clave que hace que todo el mosaico encaje", según el director.

Un mosaico que puede seguir creciendo, ya que el libro de Javier Cercas se enmarca en una trilogía que luego completaron las obras 'Independencia' y 'El castillo de Barbazul', así que hay mucho más hilo del que tirar. "Ojalá la serie funcione y tengamos más temporadas", aventura su productora.