Una nueva expulsión de 'Gran Hermano' desata los rumores de malas audiencias en los concursantes: "¿Qué pasa? ¿Que no nos está viendo ni el tato?"

‘Gran Hermano 20’ continúa desmantelando su convivencia a marcha forzada después de que Telecinco confirmara que la edición concluirá antes de Navidad debido a sus malos datos de audiencia. Durante el debate de este domingo, Ion Aramendi anunció que el jueves arrancará “la recta final” del programa, y sorprendió a los concursantes con una expulsión inmediata por votación positiva a través de la app. El resultado dejó fuera a Belén, que afrontó su marcha con humor pese al shock generalizado, asegurando que la vida “no se acaba en 'Gran Hermano'” antes de abandonar la casa en sidecar.

Tras la expulsión, el programa activó una nueva ronda de nominaciones marcada por el poder especial de Rocío, que pudo escuchar todos los votos y salvar a un concursante. Aunque se mostró insegura con los cálculos, terminó librando a Cristian, dejando en la lista definitiva a Patricia, Aquilino y Raúl, mientras algunos compañeros creían erróneamente que había más nombres en riesgo por culpa de la confusión generada durante el proceso.

Pero lo que realmente está agitando la convivencia es la sospecha creciente de que algo ocurre fuera. La sucesión de expulsiones exprés, la falta de estabilidad en la mecánica y la ausencia de información directa han llevado a los participantes a especular abiertamente sobre el estado del programa. Ya días antes, Edurne había deslizado que tal vez las audiencias no estaban acompañando, y este domingo Patricia expresó la frustración del grupo con un contundente: “¿Qué somos, unos paquetes?”.

Las cámaras del canal 24 horas captaron posteriormente una conversación en la cocina que refleja el desconcierto que reina en la casa. Jonay comentaba que “esto va a tardar muy poco”, mientras Rocío se preguntaba si habría una repesca o si incluso pasarían las uvas dentro del concurso; sin embargo, él lo dudaba. Ella confesó que pensaba que la edición duraría “hasta febrero” y él coincidió, antes de que Rocío lanzara la frase que más se repite ahora fuera de Guadalix: “¿Qué pasa? ¿Que no nos está viendo ni el tato y lo van a terminar antes?”. Jonay, resignado, respondía: “Puede ser”.

Con Belén como novena expulsada, el abandono voluntario de Íñigo días atrás y una cadena que ha acelerado su ritmo de manera inédita, 'GH 20' avanza hacia el que será, con toda probabilidad, su cierre más breve. Mientras la audiencia sigue menguando en Telecinco, dentro de la casa los concursantes buscan respuestas que aún no han llegado, pero que intuyen cada vez con más claridad.