Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméFacturas RaxoiAlquilerAmes
instagram

Famosos

Marieta, ex de 'La isla de las tentaciones' revela un delicado diagnóstico: "Voy al quirófano"

La 'influencer' confiesa que padece una fístula que le obliga a operarse, tras meses posponiéndolo

Marieta

Marieta / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Tenerife

Marieta, conocida por su paso por 'realities' y su actividad en redes, ha anunciado con sinceridad y cierto pudor que, tras varias pruebas médicas, le han detectado una fístula que debe ser intervenida pronto. A sus 24 años, la influencer de Elche ha admitido que llevaba un tiempo postergando la operación, aunque finalmente ha decidido dar el paso.

En un mensaje compartido con sus seguidores a través de su Instagram, Marieta explicó que aunque al principio le daba “vergüenza” hacerlo público, entiende que su voz tiene peso y prefiere visibilizar su proceso. Con humor y valentía describió el problema como “una putada”, y confirmó que la cirugía tendrá lugar en los próximos días.

La joven desveló además que este no es el único asunto de salud pendiente: su médico le ha indicado repetir una analítica tras detectar niveles elevados de cortisol, y también deberá someterse a una gastroscopia. Aunque pospuso ambas pruebas por molestias personales —dolor menstrual y nervios—, planea realizarlas tras la operación.

Su pareja, Suso Álvarez, estará a su lado en la intervención, lo que refuerza el apoyo emocional en un momento complicado. Marieta ha asegurado que informará a sus seguidores sobre su evolución, usando su experiencia como forma de normalizar este tipo de problemas de salud.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
  2. Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
  3. ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
  4. La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
  5. El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
  6. La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
  7. Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago
  8. Vientos huracanados de más de 150 km/h azotan Galicia durante la madrugada: Santiago reabre sus parques

Champions League: Villarreal - Copenhague, en imágenes

Champions League: Villarreal - Copenhague, en imágenes

Dos partidos de sanción para Endrick, Carreras y Carvajal por "protestas" y "menosprecio" al árbitro del Madrid-Celta

Dos partidos de sanción para Endrick, Carreras y Carvajal por "protestas" y "menosprecio" al árbitro del Madrid-Celta

Champions League: Athletic - PSG, en directo

Champions League: Athletic - PSG, en directo

Xunta e empresarios estudan a distribución das novas parcelas do polígono de Carballo

Xunta e empresarios estudan a distribución das novas parcelas do polígono de Carballo

¿Gana de cabalgata de Reis? Todos os detalles para poder formar parte da de Santiago

¿Gana de cabalgata de Reis? Todos os detalles para poder formar parte da de Santiago

Champions League: Real Madrid - Manchester City, en directo

Champions League: Real Madrid - Manchester City, en directo

Celebración de Ntra. Sra. de Loreto, Patrona del Ejercito del Aire y el Espacio en el Aeródromo de Lavacolla, Santiago

La ‘esedé’ lanza el Club de Negocios Compostela junto a su nueva camiseta

La ‘esedé’ lanza el Club de Negocios Compostela junto a su nueva camiseta
Tracking Pixel Contents