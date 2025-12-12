El gallego Pedro Alonso regresa a Netflix como Berlín para dar un nuevo golpe maestro

«¿No dicen que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? Pues vamos por los 100. Llama a la banda», con estas palabras, Berlín, el icónico personaje al que da vida el actor gallego Pedro Alonso, ha anunciado cuándo dará su próximo golpe en Netflix.

Será el 15 de mayo de 2026 bajo el título de Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato que, a lo largo de ocho episodios dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero), continúa el universo de La casa de papel y Berlín, y cuya trama contará con Sevilla como escenario de fondo. Eso sí, según ha indicado Netflix, la ficción también se ha rodado en localizaciones como Madrid, San Sebastián y Peñíscola.

De esta forma, Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega de Berlín, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, la nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, y José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el duque y la duquesa de Málaga.