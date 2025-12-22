Luis Tosar ya tiene fecha de regreso a Netflix y lo hace de la mano de los creadores de 'Animal'
El actor gallego protagonizará 'Salvador', nueva serie de la plataforma roja que acercará la historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo ultra
El actor gallego Luis Tosar, recientemente galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ya tiene fecha de regreso a Netflix: el próximo 6 de febrero.
Lo hará protagonizando, junto a la madrileña Claudia Salas, Salvador, la nueva serie dramática de la plataforma roja producida por los creadores de Animal, la exitosa ficción de Netflix encabezada por el compostelano Luis Zahera y grabada en Santiago.
El nuevo trabajo de Alea Media nos acercará, a través de ocho capítulos, la historia de Salvador (Luis Tosar), un conductor de ambulancias que, durante un enfrentamiento violento pactado entre aficionados radicales de dos clubes de fútbol, descubre que su hija, Milena (Claudia Salas), forma parte de un grupo ultra que defiende valores racistas, violentos y homófobos. Tras ello, Salvador intentará acercarse al grupo neonazi del que Milena forma parte no solo para comprender qué le ha llevado a pertenecer a una organización con una forma de pensar totalmente opuesta a lo que siempre trató de inculcarle, sino también para rescatarla de ese oscuro mundo.
Al reparto encabezado por Luis Tosar y Claudia Salas se suman Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Patricia Vico, César Mateo, Candela Arestegui, Alejandro Casaseca, Marco Marini, Richard Holmes, Lucas Ares, Guillermo Lasheras y Andrés Gertrúdix, entre otros.
La serie, una creación de Aitor Gabilondo (Patria, Entrevías, El silencio), se ha rodado bajo la dirección de Daniel Calparsoro (Asalto al Banco Central, Hasta el cielo: La serie) de forma íntegra en Madrid.
