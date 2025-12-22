Recuerdo
'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"
La periodista falleció este domingo de manera repentina tras una dura enfermedad.
Kevin Rodríguez
Este domigo nos sorprendía el fallecimiento de la periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira'. Y este último programa ha querido rendirle homenaje.
"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba este lunes Risto Mejide al inicio del espacio.
"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.
Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".
- Vivir sin calefacción en Galicia: «Mi habitación está a la misma temperatura que la calle»
- Óscar Puente, firme en el «no» a rescatar la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Adiós a otro comercio de la 'milla de oro' de Santiago: Mimolett cierra sus puertas
- Lavacolla estrenará en 2026 nuevas rutas directas con grandes hubs internacionales
- Así será el invierno en Galicia: llega con frío y nieve a 600 metros
- Una ciudad portuguesa a un paso de Galicia, entre los mejores lugares a los que viajar este 2026 según la BBC
- La matanza del cerdo resiste en Galicia: 'Es la comida de todo el año
- Crónica Social Compostelana | Reunión de los alumnos de la escuela de La Inmaculada de los cursos 1959-1965