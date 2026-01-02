Audiencias
El 'efecto Pedroche' se desinfla: Chenoa y Estopa arrasan y revalidan el liderazgo de TVE en las Campanadas
La cadena pública se consolida como referente en la retransmisión de las 12 uvas para despedir el año
Redacción Yotele
El 'efecto Pedroche' parece que ya no es lo que era. Por segundo año consecutivo, la presentadora y Alberto Chicote han sido superados por TVE, que este año con Chenoa y Estopa revalidaron el liderazgo alcanzado con David Broncano y Lalachus. El especial de la corporación obtuvo un 40,6% de cuota y 5.969.000 de audiencia media entre todos sus canales. Solo en La 1, la retransmisión alcanzó un 34% de share y 4.993.000 personas.
Por su parte, Atresmedia consiguió un gran resultado un 28,7% y 4.126.000 de audiencia media en dos dos cadenas principales, aunque representa su peor resultado desde hace varios años. Emitido por primera vez en simulcast, Cristina Pedroche y Alberto Chicote captaron la atención de 3.273.00 espectadores (22,8%) en Antena 3 y de 853.000 televidentes (5,9%) en La Sexta.
- La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo
- Ola de adhesiones a la comisión de fiestas de Carnota para tapar el ‘agujero’ del Gordo en Villamanín
- Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Lleno total para celebrar la 'Tardevieja' en el casco histórico de Santiago
- Estilismo 'made in Boiro' para las presentadoras de las Badaladas de TVG
- Nuevo cierre en el comercio de Santiago: Olivares dice adiós tras 10 años en el Ensanche
- La huelga de autobuses continuará por jornadas en la comarca de Santiago durante todo el mes de enero