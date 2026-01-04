"‘Xente Marabillosa’ demuestra que no hay mejor arma en la vida que el amor"

Después de años de exposición pública, ¿cómo ha cambiado su manera de entender la fama y su relación con el público?

En realidad, ¡ha ido a mejor! Me siento más responsable de lo que despierto en el público y el cariño que me ofrecen después de tanto tiempo. La gente es muy agradable y veo todo lo que tiene que ver con ese afecto y relación con el público tanto como una disciplina, algo privilegiado.

Su figura ha estado siempre asociada a la palabra y a la conversación pública. ¿Siente que hoy se escucha menos o de otra manera que cuando comenzó?

Siento que, en algún momento, como cuando sucedió el atroz crimen homófobo en A Coruña contra Samuel Luiz, mi voz podría haber estado más presente y quizás ayudado a que algo tan terrible no sucediera. En la actualidad, siento que trabajo en medios muy distintos, pero es una época en la que se habla más de polarización que de diversidad.

Xente Marabillosa apela a valores como la empatía y el compromiso cívico. ¿Puede la televisión ser un espacio para educar emocionalmente al espectador sin renunciar al entretenimiento?

Para mí, la televisión es siempre un espacio para la educación, para el debate, para la creatividad y, desde luego, ¡las emociones!

Usted ha atravesado distintas etapas culturales y mediáticas. ¿En cuál sintió mayor libertad creativa y en cuál mayor presión?

Nunca he dejado de experimentar tanto libertad como presión trabajando en los medios. Se trata de una combinación complicada ¡pero que hace funcionar a la perfección nuestro medio!

Ha hablado con franqueza sobre deseo, identidad y memoria cuando no era habitual hacerlo en prime time. ¿Tuvo que pagar algún precio por esa libertad?

No, ¡ninguno! En cualquier caso, si lo pienso, tal vez perder mi anonimato.

Ha trabajado en televisión cuando este medio marcaba indiscutiblemente el pulso cultural. ¿Cree que hoy sigue teniendo esa capacidad de influencia?

La televisión ha perdido terreno porque las redes y la tecnología han sido implacables devorándolo todo, pero confío en que la televisión consiga recuperar algo de ese terreno.

El programa Xente Marabillosa propone una mirada optimista sobre la sociedad. En un contexto mediático a menudo dominado por el conflicto, ¿qué le parece apostar por la bondad como eje narrativo?

¡Oh, la bondad mueve al mundo! No existe mejor arma en esta vida que el amor ¡y la bondad siempre lo acompaña!

Galicia tiene una identidad cultural muy marcada y una televisión pública con una relación muy cercana con su audiencia. ¿Cómo ha vivido su integración en un programa tan ligado al contexto gallego?

Es muy curioso que, 33 años después de haber llegado a España para trabajar con una productora para producir proyectos para TVG, me encuentre felizmente integrado e invitado a programas como Xente Marabillosa y Luar junto a un genio de la televisión como Gayoso. ¡Para mí es otro de los privilegios de mi vida!