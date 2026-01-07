Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘La isla de las tentaciones’ sufre la baja de Sandra Barneda, que abandona la gala harta de las concursantes: “Yo no aguanto este circo”

La presentadora se levanta de la hoguera tras un enfrentamiento descontrolado entre Almudena y la soltera Cristina que obliga a parar la dinámica del programa.

Carlos Merenciano

Madrid

La última gala de 'La isla de las tentaciones' dejó una imagen inédita en la historia del formato: Sandra Barneda abandonando la hoguera visiblemente enfadada ante el comportamiento de las participantes. La tensión alcanzó tal nivel que la presentadora decidió levantarse y marcharse hacia la playa, incapaz de reconducir una situación que se le había ido completamente de las manos.

El detonante fue el cara a cara entre Almudena y la soltera Cristina. La llegada de la tentadora, cargada de provocación y reproches, desató una discusión a gritos en la que no faltaron insultos ni descalificaciones personales. Mientras ambas se lanzaban acusaciones sin freno, Barneda intentaba intervenir sin éxito, hasta que terminó explotando: “Pero bueno… por favor”, se la escuchó decir, incrédula ante lo que estaba presenciando.

La escena fue a más cuando Cristina reprochó a Almudena su actitud con Darío, acusándola de ridiculizarlo públicamente y de esconderse “detrás de los cojines”. La respuesta no tardó en llegar y el tono fue subiendo hasta hacer imposible continuar con la hoguera. Fue entonces cuando Sandra se levantó y se alejó del grupo, pronunciando una frase que resumía su hartazgo: “De verdad… me voy, yo no aguanto este circo”.

Almudena la siguió hasta la arena para pedirle perdón y justificar su reacción, pero la presentadora fue clara al marcar límites. “No me parece normal. Podéis hablar, pero respetadme un poco”, les reprochó, visiblemente molesta. Tras las disculpas, Barneda accedió a regresar a la hoguera, aunque dejó un aviso contundente al grupo: “Esto no puede volver a ocurrir, ¿os estáis viendo?”.

La calma, sin embargo, duró poco. Cristina volvió a tensar el ambiente al desvelar nuevos detalles sobre su relación con Darío y protagonizó el momento más polémico de la noche al mostrar un anillo y lanzarlo al suelo, asegurando que él pensaba pedir matrimonio a Almudena antes de su llegada. Tras la salida definitiva de la soltera, Almudena se derrumbó emocionalmente, confesando sentirse “fuera de juego” y completamente descolocada por lo sucedido.

