‘Machos Alfa’ está de vuelta: Esta es la fecha de estreno en Netflix de su cuarta temporada

Machos Alfa está de vuelta. Y es que esta comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero (La que se avecina, Muertos S.L.) y producida por Contubernio Films regresa el próximo 9 de enero a Netflix con el estreno de la esperada cuarta temporada, que verá la luz con una quinta ya confirmada.

Una cuarta entrega en la que sus protagonistas, a lo largo de seis episodios, deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Para ello alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Así, entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los machos alfa descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.

Una vuelta de Machos Alfa con la que regresa el elenco principal de la serie, en el que encontramos a Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther). Completan el reparto Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).