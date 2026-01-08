Las contradictorias palabras de Sonia Madoc, concursante de 'GH Dúo' sobre entrar en un reality: "No es lo que me gustaría"

La entrada de Sonia Madoc en 'GH Dúo', que se estrena esta noche en Telecinco, ha venido acompañada de una inesperada revisión de hemeroteca. Y es que la propia cantante dejó claro en el pasado que participar en un reality no entraba, precisamente, en sus planes de futuro.

Hace aproximadamente un año y medio, la artista —conocida por formar parte del dúo Sonia & Selena— acudió al podcast 'Dos gays y un hetero', donde fue preguntada directamente por la posibilidad de fichar por algún formato de telerrealidad. Su respuesta entonces fue tajante. “Muchas veces”, reconocía cuando le preguntaban si la habían tentado para ‘GH VIP’, añadiendo que también había recibido llamadas para ‘Supervivientes’, incluso por parte de la directora de casting.

Pese a ello, Sonia explicaba que siempre había rechazado esas ofertas. “Estoy agradecida y me sabía fatal decir que no, porque sé que hay gente que mata por ir, pero yo no soy carne de reality”, afirmaba con rotundidad. La cantante confesaba que prefería consumir este tipo de programas como espectadora y no como protagonista: “A mí me gusta un reality para verlo desde casa, pero estar ahí… me cuesta dormir con gente, me estresaría mucho, no me apetece”.

Eso sí, dejaba una puerta entreabierta, aunque sin demasiado entusiasmo. “Ya no digo ‘nunca’, porque todo lo que he dicho que nunca luego me lo he comido”, matizaba, antes de sentenciar: “No es lo que más me gustaría. Eso sí, prefiero ‘GH VIP’ a ‘Supervivientes’. Uf, qué angustia”.

Ahora, el tiempo —y la televisión— le han llevado a dar el paso y entrar en la casa de ‘GH Dúo’, convirtiéndose en una de las concursantes más comentadas de la edición incluso antes de arrancar. Una decisión que contrasta con sus propias palabras del pasado y que añade un punto extra de curiosidad a su participación: ¿qué ha cambiado para que Sonia Madoc haya acabado aceptando justo aquello que aseguraba no desear?