Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
Giró llega a Atresmedia en un momento de plena madurez profesional, avalado por una trayectoria marcada por el análisis social, la actualidad y el entretenimiento con sello propio. Su estilo directo, irónico y cercano le ha convertido en una figura especialmente apreciada por el público, algo que el grupo pretende potenciar con un formato diseñado a su medida, que según ha podido saber YOTELE, será para el prime time del canal.
Marc Giró ha desarrollado buena parte de su carrera entre el ámbito editorial y la televisión. En la pequeña pantalla ha dejado huella en programas como 'Late Xou', su último proyecto en la pública española o 'Està Passant', donde su mirada crítica y su sensibilidad han sido claves para conectar con la audiencia.
Además de su trabajo televisivo, Giró colabora habitualmente en radio, especialmente en RAC1, y ha escrito en cabeceras como Marie Claire o Diari Ara. No es, además, un desconocido para Atresmedia: en el pasado fue colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', además de ponerse al frente de las precampanadas de 'Feliz Año Neox'.
Su fichaje llega respaldado también por el reconocimiento del sector. En 2023 recibió el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas, dos galardones que certifican el peso y la influencia de su figura en los medios. Con este movimiento, Atresmedia suma un nombre propio a su equipo y Marc Giró abre una nueva etapa profesional que promete dar que hablar en laSexta a partir de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’
- Premio al IES de Cacheiras: «Buscamos que el alumnado encuentre su sitio»
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad