Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta

Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.

Giró llega a Atresmedia en un momento de plena madurez profesional, avalado por una trayectoria marcada por el análisis social, la actualidad y el entretenimiento con sello propio. Su estilo directo, irónico y cercano le ha convertido en una figura especialmente apreciada por el público, algo que el grupo pretende potenciar con un formato diseñado a su medida, que según ha podido saber YOTELE, será para el prime time del canal.

Marc Giró ha desarrollado buena parte de su carrera entre el ámbito editorial y la televisión. En la pequeña pantalla ha dejado huella en programas como 'Late Xou', su último proyecto en la pública española o 'Està Passant', donde su mirada crítica y su sensibilidad han sido claves para conectar con la audiencia.

Además de su trabajo televisivo, Giró colabora habitualmente en radio, especialmente en RAC1, y ha escrito en cabeceras como Marie Claire o Diari Ara. No es, además, un desconocido para Atresmedia: en el pasado fue colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', además de ponerse al frente de las precampanadas de 'Feliz Año Neox'.

Su fichaje llega respaldado también por el reconocimiento del sector. En 2023 recibió el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas, dos galardones que certifican el peso y la influencia de su figura en los medios. Con este movimiento, Atresmedia suma un nombre propio a su equipo y Marc Giró abre una nueva etapa profesional que promete dar que hablar en laSexta a partir de 2026.