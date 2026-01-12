¿Cuántos programas de ‘Late Xou’ quedan en TVE antes del paso de Marc Giró a Atresmedia?
RTVE confirma la emisión de los dos últimos episodios ya grabados del late show antes de la salida definitiva del presentador rumbo a laSexta
Carlos Merenciano
La etapa de Marc Giró en RTVE entra oficialmente en su recta final. Tras anunciarse su fichaje por Atresmedia, la corporación pública ha aclarado qué ocurrirá con 'Late Xou', el programa que el comunicador ha presentado durante las últimas temporadas. La respuesta es clara: solo quedan dos entregas pendientes de emisión antes de su despedida definitiva de la cadena.
Según ha avanzado Vertele, ambos programas pertenecen a la temporada anterior y ya estaban grabados. El primero de ellos se emitirá el martes 13 de enero, mientras que el segundo y último llegaría a la parrilla una semana después, el martes 20 de enero, poniendo así punto final al formato y cerrando la vinculación de Giró con la televisión pública.
El episodio del día 13 contará con invitados muy reconocibles para el público del programa, como Boris Izaguirre y el dúo musical Sonia y Selena, entre otros. Una despedida en dos actos que servirá como broche a una etapa marcada por el tono irónico, el análisis social y el estilo personal que Giró ha imprimido al late show.
Con la emisión del programa del 20 de enero, RTVE dará por finiquitado ‘Late Xou’. A partir de ese momento, Marc Giró quedará ya liberado de cualquier compromiso con la corporación pública para iniciar su nueva etapa profesional en laSexta, donde estrenará proyecto en 2026.
- Fray Tomás, párroco de Conxo: «No quiero acostumbrarme al deterioro del templo»
- El Grupo Pérez Rumbao abre el nuevo concesionario oficial Volkswagen en Santiago
- Incendio en el restaurante Gonzaba de Santiago: desalojan a los clientes
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- Un conductor se da a la fuga en Santiago tras provocar un choque en cadena en una parada de taxis
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Confirmado un retraso de al menos 45 días en la entrega del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Santiago
- Máxima alerta tras detectarse dos robos en Silleda como los de la ‘Banda del Volvo’