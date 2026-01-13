El compostelano Tamar Novas nominado a unos Goya 2026 liderados por 'Sirat' de Oliver Laxe
La producción del director gallego cuenta con once candidaturas a los premios anuales de la Academia del Cine
Carolina Sertal
La actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls desvelaron a primera hora de la tarde de este martes los nominados y nominadas a los Premios Goya, galardones de la Academia de Cine que en su 40 edición están liderados por "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa, y "Sirat", del director gallego Oliver Laxe, puesto que con 13 y 11 nominaciones, respectivamente, son las producciones que mayor número de menciones han logrado.
En concreto, el largometraje del cineasta gallego se ha situado entre las películas favoritas de la lista obteniendo nominaciones en las categorías de mejor música original, mejor sonido, mejor montaje, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejores efectos especiales, mejor dirección de arte, mejor maquillaje y peluquería, mejor guion original, mejor dirección y mejor película.
Otra de las producciones que también se ha logrado colar entre las más destacadas ha sido "Romería", de Carla Simón, una película rodada en Vigo que ha obtenido un total de seis nominaciones: mejor guion adaptado, mejor actor revelación, mejor actriz revelación, mejor actriz de reparto, mejor dirección y mejor diseño de vestuario.
La presencia gallega se ha dejado sentir en las categorías de mejor actriz de reparto y mejor actor de reparto, puesto que Miryam Gallego, por su papel en "Romería", y el compostelano Tamar Novas, por "Rondallas", competirán por lograr la estatuilla en sendas categorías. Con respecto a la producción de Daniel Sánchez Arévalo, cabe destacar que la de Tamar Novas es la única nominación que ha obtenido en los premios anuales convocados por la Academia de Cine.
Por otra parte, "Decorado", del director de cine y animador coruñés Alberto Vázquez, ha logrado la nominación a mejor película de animación.
