‘Xente Marabillosa’ aborda en la TVG la gitanofobia junto a Azúcar Moreno

Televisión de Galicia (TVG) ofrece esta noche (22.30 horas) un nuevo episodio de Xente Marabillosa, con el que vuelve a llevar a la televisión pública temáticas de conciencia social que interpelan directamente a la ciudadanía. En esta entrega, el programa se enfoca en la comprensión y aceptación de una cultura tan rica como interesante y tan gallega como cualquier otra: la de la comunidad gitana. El objetivo es reivindicar su papel fundamental en la sociedad gallega y poner en valor sus constantes esfuerzos por la convivencia, el diálogo y la superación de los prejuicios que a veces todavía persisten.

Xente Marabillosa contará para ello con la participación especial de Toñi y Encarna Salazar, las artistas conocidas internacionalmente como Azúcar Moreno, que ejercen como invitadas y madrinas del programa. Su presencia aporta un valor simbólico y emocional de primer orden a una entrega dedicada a la cultura gitana, no solo por su condición de referentes de la música popular española, sino también por su trayectoria vital y artística, marcada por la reivindicación de la identidad, la diversidad y el orgullo de pertenencia. Con décadas de carrera a sus espaldas y una influencia que trasciende generaciones, las Azúcar Moreno se convierten así en voces privilegiadas para el programa.

Con los recientes y trágicos incidentes sucedidos entre clanes rivales el pasado julio en Ribeira, la comunidad gitana gallega se ha visto expuesta de nuevo a los prejuicios, recelos y discriminación social que históricamente han estigmatizado a esta etnia.

Sin embargo, la historia e integración de las cerca de 13.000 personas gitanas y cuatro grandes familias residentes en las cuatro provincias gallegas nos ofrece una realidad bien diferente en la que abundan los esfuerzos oficiales y sociales en busca de una convivencia que, más allá de las diferencias culturales, se ha desarrollado de forma armoniosa y beneficiosa en la mayoría de los casos.

Aun así, los desafíos y las mejoras siguen siendo necesarias en ámbitos como la educación, el empleo o la vivienda, con planes como la Estrategia Sectorial de Inclusión Social de la Población Gitana en Galicia 2014-2020, que buscan la desaparición de las posibles barreras pasadas, presentes y futuras para una total normalización y asentamiento de la convivencia.

Desde su estreno en 2023, Xente Marabillosa, presentado por Lucía Rodríguez y distinguido con el Premio Iris de la Academia de Televisión al mejor programa autonómico, se ha consolidado como uno de los formatos más reconocibles de la TVG, con un notable seguimiento también en internet. Su fórmula, que combina cámaras ocultas con situaciones inspiradas en conflictos reales de discriminación o injusticia, permite observar cómo reacciona la ciudadanía ante dilemas éticos que afectan a la vida cotidiana.

La fuerza del formato reside en su vocación de servicio público. Cada episodio se construye con el asesoramiento de ONG y colectivos especializados para asegurar un tratamiento respetuoso y riguroso de los temas que aborda. En esta ocasión, el equipo de Xente Marabillosa se adentra en la realidad de la comunidad gitana en Galicia a través de una dramatización diseñada para revelar actitudes, prejuicios y gestos de solidaridad que suelen pasar desapercibidos. El resultado es un espejo incómodo y, a la vez, esperanzador de una sociedad que, cuando se ve interpelada, tiene la capacidad de responder con justicia.

Más allá de la pantalla, Xente Marabillosa se ha convertido también en un fenómeno digital. Sus piezas, difundidas en redes sociales y plataformas online, generan millones de visualizaciones y alimentan conversaciones que trascienden el horario de emisión, ampliando el impacto social del programa y reforzando su función pedagógica. Ese diálogo permanente con la audiencia es parte de la identidad de un formato que entiende la televisión no solo como entretenimiento, sino como una herramienta de cambio.