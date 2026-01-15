Tras las fronteras
'El programa de Ana Rosa’ explora el ‘narconegocio’ y se mete en las zonas más peligrosas de Venezuela mientras Trump recibe a María Corina Machado
Un equipo del programa se adentra en las rutas ilegales fronterizas y la supuesta complicidad de autoridades chavistas en actividades ilícitas.
Carlos Merenciano
A pocas horas de que Donald Trump se reúna en la Casa Blanca con María Corina Machado, y tras unas declaraciones que han sorprendido a la comunidad internacional por sus elogios al papel de Delcy Rodríguez, ‘El programa de Ana Rosa’ ha emitido un reportaje de investigación centrado en el llamado ‘narconegocio’ vinculado al régimen venezolano.
El trabajo, firmado por el periodista Álvaro López, se adentra en las conocidas como ‘trochas’, caminos clandestinos que conectan Colombia y Venezuela al margen de cualquier control oficial. Se trata de pasos ilegales dominados por cárteles del narcotráfico y grupos armados de la guerrilla, donde el riesgo es constante y la vigilancia extrema.
Durante la investigación, el equipo logra acceder a una de estas rutas y comprueba cómo los llamados ‘halcones’, encargados de controlar los movimientos de extraños, detectan rápidamente su presencia. A escasos cien metros, el acceso ilegal a Venezuela es una realidad, mientras camiones vinculados a la empresa pública de petróleo venezolana transitan por la zona, algo que, según el reportaje, sería imposible sin la autorización o la connivencia de las autoridades del país.
La tensión aumenta cuando las miradas intimidantes y las señales acústicas de motocicletas alertan a los grupos criminales de la presencia del equipo. El reportaje muestra cómo estas trochas no solo sirven para el contrabando, sino también como parte de una red estructurada en la que, presuntamente, las autoridades venezolanas hacen la vista gorda ante el tráfico de mercancías y drogas.
La investigación revela, además, una vía alternativa para quienes evitan estos pasos ilegales: el pago de alrededor de 2.000 dólares permite obtener un pasaporte sellado de forma aparentemente legal. Un cierre que refuerza la tesis del programa sobre la existencia de un sistema paralelo que convierte la frontera en un negocio millonario, mientras la inseguridad y la impunidad marcan el día a día en estas rutas prohibidas.
- La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Un famoso compostelano, la viuda de Camilo José Cela y una atleta gallega, participantes de la nueva gran apuesta de RTVE
- Cierra A Gata Tola, mítica librería de cómic en Santiago
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Un nuevo robo de oro en Trazo amplía la ola de asaltos de la Banda del Volvo
- López Couso lanza su candidatura a rectora: «Queremos unha USC que coide das persoas que a fan posible día a día»