Rocío Flores acorrala a Terelu Campos en 'De viernes' por su “doble rasero” en una bronca brutal repleta de reproches y amenazas: “¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?”

'De viernes' recibió anoche en plató a Rocío Flores para hablar sin tapujos del documental que su madre protagonizó en Telecinco hace 5 años. La invitada recordó esta pieza y se dirigió a Terelu Campos, con quien protagonizará una brutal bronca entre reproches y amenazas.

"He visto que el otro día dijiste aquí que tú te enteraste del documental como todos los mortales y creo que tienes muy poca memoria porque en un programa en 'Viva la vida' le dijiste a Emma que antes de se emitiera el documental mi madre te llama y te dice que ya lo ha hecho", le recrimina la hija de Antonio David a la colaboradora.

"En el 2015 tu madre hace unas declaraciones y dice que hay ciertas cosas de la vida de mi madre que ella no va contar porque mi madre no va a verbalizar. Pues tú recoges ese vídeo y textualmente dices: "Máma tengo las respuesta a tu pregunta: "Sí, vas a estar viva para que él día que esto pase y ella pueda hablar". Por lo tanto, tú tenías conocimiento del documental", insistía Flores ante una Terelu que negaba tajantemente.

Pero más adelante, Rocío iría al ataque personal con la colaboradora del programa al comparar el caso de su padre con el de su consuegro: "El otro día para tu consuegro tenías que tener el código penal y la constitución en la mano y ahora, que yo te estoy diciendo que se ha pronunciado la justicia y mi madre no lleva razón, ¿no? ¿Para tu consuegro sí y para mi padre no? ¡Qué injusto!", se quejaba.

"¿Alguna vez en la vida me has escuchado pronunciar alguna palabra constitutiva de delito hacia tu padre?", le preguntaba Campos con gesto serio. "Te agradezco públicamente que nunca lo hayas llamado maltratador porque si lo hubieses hecho estarías metida en la querella que tiene contra el resto de tus compañeros", remataba la entrevistada.