Audiciones
Lorena Castell, incapaz de contener las lágrimas en 'Got Talent' ante el emotivo homenaje a los afectados por la DANA
La jueza del talent show acabó llorando al ver la actuación que tenía preparada el grupo
Kevin Rodríguez
La nueva gala de ‘Got Talent España’ dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada cuando un profesor de primaria y parte de sus alumnos se subieron al escenario para interpretar una canción llena de sentimiento dedicada a las víctimas de la dana que azotó Valencia hace un año. Diego Cebrián, profesor de música y compositor, se ganó las lágrimas del público y del jurado con un tema cargado de vivencias personales y solidaridad colectiva.
Acompañado por chicos y chicas de su colegio, Diego no dudó en explicar antes de actuar que la idea de esta pieza nació de las “pequeñas acciones” que la gente de la comunidad hizo tras la tragedia, desde ayudar con las labores de limpieza hasta apoyar a los vecinos más afectados. Sobre el escenario, piano, voces y emoción se unieron para trasladar un mensaje de unión y fuerza en tiempos difíciles.
La actuación no pasó desapercibida para Lorena Castell, que no pudo contener su emoción al escuchar la interpretación de la clase valenciana, y se convirtió en uno de los momentos estrella de la velada. Además, Risto Mejide aprovechó para lanzar un dardo crítico al recordar que aún hay personas que siguen sin recibir ayudas tras el temporal, alabando al mismo tiempo el gesto del profesor y sus alumnos por convertir una desgracia en algo tan positivo.
El broche final lo puso la ovación del público en pie y la emoción contenida de los miembros del jurado, que reconocieron la sensibilidad y la verdad del número.
- Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- El Ensanche celebra el plan para Santiago de Chile pero pide más aparcamiento: «Lo ideal es el modelo de Pontevedra»
- Oleada de robos: vecinos de Ames recurren a grupos de Whatsapp para avisar sobre «movimientos sospechosos»
- Rebelión a bordo: la flota de bajura inicia el lunes un amarre indefinido ante las duras normas que impone la UE
- El conflicto en los autobuses se encalla en la provincia de A Coruña y avanza hacia la huelga indefinida
- Cortado el tráfico en una de las calles de la milla de oro de Santiago