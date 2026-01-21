La nueva gran apuesta de RTVE ya tiene fecha de estreno: Isa Pantoja, Mar Flores y otros famosos se pondrán manos a la obra

Tras posponer el pasado lunes, en horario de prime time, el estreno de DecoMasters para ofrecer una cobertura informativa especial tras el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, RTVE ya tiene la fecha de estreno de su nuevo talent show, será el próximo 26 de enero en La 1 tras La Revuelta.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), DecoMasters enfrentará a espectaculares desafíos de interiorismo, con espacios y clientes reales, a diez parejas de celebrities. Estas estarán conformadas por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; Antonia Dell’Atte y María Zurita; Eduardo Casanova y Canco Rodríguez; Eduardo Navarrete y la Terre; Raquel Meroño y Belén López; King Bru y Andrea; Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito; así como los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, más conocidos como los Gemeliers. Solo una de estas parejas conquistará el título de DecoMasters y conseguirá un premio de 50.000 euros para donar a una oenegé.

Dos pruebas

Junto a la maestra de ceremonias, la actriz Patricia Montero, estarán los dos jueces: el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la editora de revistas de decoración de Hearst Marta Riopérez. Además, en cada programa participarán como invitados los profesionales más destacados del sector.

Cada entrega constará de dos partes. Una será la prueba grupal, en la que los concursantes trabajarán divididos en dos grupos y harán realidad un diseño elegido de forma conjunta, el cual, tras dos días de intenso esfuerzo, el jurado evaluará. En la otra, el equipo perdedor se enfrentará a la prueba de eliminación, en la que cada pareja que tenga que disputarla desarrollará su propio proyecto durante dos días para atender las demandas de nuevos clientes.

Una apuesta, sin duda, diferente a todo lo visto en la parrilla televisiva hasta ahora, pero que seguro que dará lugar a momentos inolvidables.