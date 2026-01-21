"Al público le digo que con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa"

A lo largo de los años pasó de ser un símbolo de superación a una voz activa en la sociedad. ¿Siente que el discurso sobre la discapacidad evolucionó en España? ¿En qué aspectos todavía queda camino por recorrer?

Lo resumo. Algo muy gráfico: ¡Antes casi que nos teníamos que esconder y ahora estamos de moda! De hecho, me he pasado años tratando de mostrar unas piernas muy parecidas a las humanas y ahora voy con los tubos al aire sin ningún problema. Lo que quizás siga faltando es un poco de conciencia colectiva, de las dificultades a las que nos enfrentamos a diario y que se respeten, por ejemplo, las plazas de discapacidad y otras ayudas que tenemos.

¿Qué gestos cotidianos cree que marcan realmente la diferencia en cómo tratamos a las personas con discapacidad?

Pedimos algo muy simple: normalización, que se nos trate como a cualquier otra persona que también tiene sus diferencias. Porque ¿quién no tiene algo que le distingue de los demás?

En programas como Xente Marabillosa se pone el foco en la empatía. ¿Cree que la empatía se aprende o se practica? ¿Cómo podemos fomentarla desde edades tempranas?

Siempre he pensado que la empatía, como la resiliencia, son inherentes al ser humano, pero me he dado cuenta de que en muchos casos no es así. Me cuesta entender que haya gente tan poco empática, pero así es… para los seres de esa franja —que creo que es bastante minoritaria— ¡lo mejor es intentar no tenerlos cerca!

Muchas veces el paternalismo se confunde con respeto. Desde su experiencia, ¿cómo podemos apoyar sin invadir ni minimizar a la otra persona?

Tratándonos con normalidad. Cuando necesitemos ayuda ¡no os preocupéis que la pedimos!

Los medios tienen un papel clave. ¿Qué le gustaría que cambiara en la forma en que se cuentan las historias relacionadas con la discapacidad?

Que tengan claro que ni tenemos que escondernos ni somos superheroínas, simplemente que afrontamos diferentes adversidades con nuestra mejor actitud.

Para quienes no conviven de cerca con la discapacidad, ¿qué idea equivocada cree que es la más común y la más urgente de desmontar?

Pues que sepan que tenemos las mismas ganas, sueños y anhelos que los demás y quizá nos lleva un poquito más de tiempo que al resto conseguirlos, pero solo eso.

Desde su experiencia personal y profesional, ¿Qué significa para usted vivir en una sociedad verdaderamente inclusiva? ¿Cómo la imaginas?

Con las mismas oportunidades para formarnos y poner nuestros talentos al servicio de los demás que quienes no tienen ninguna discapacidad. Tampoco queremos discriminación positiva. Podemos mostrar lo que valemos, tanto en nuestra formación como con nuestra experiencia profesional.

Si este programa sirve para que alguien cambie su mirada o su comportamiento a partir de hoy, ¿qué mensaje le gustaría que se llevara a casa?

Que es capaz de lo que se proponga con esfuerzo, constancia y una sonrisa, y una discapacidad no va a condicionar la vida. ¡Lo único que condiciona nuestra vida es nuestra energía y nuestra actitud!