El fútbol femenino español gana visibilidad: la Liga F aterriza esta semana en RTVE

El fútbol femenino ha llegado para quedarse en Radio Televisión Española (RTVE). Y es que, desde este fin de semana, el ente público retransmitirá en abierto, a través de Teledeporte y RTVE Play, hasta cuatro partidos por jornada de la Liga F Moeve, competición doméstica que disputan un total de 16 equipos femeninos de nueve comunidades diferentes entre los que se encuentra el conjunto coruñés Dépor Abanca.

El acuerdo entre la Liga F Moeve y RTVE, según indican desde el ente público, tendrá vigencia hasta el final de la presente temporada. Un hecho que, en palabras de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, «refuerza la voluntad de crecer, ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes».

De esta forma, hasta el término de la campaña actual, podremos ver en acción cada fin de semana a través de Teledeporte y RTVE Play a figuras de la talla de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Athenea del Castillo, entre otras, disputando una competición que alcanzó el nivel profesional el pasado 2022.