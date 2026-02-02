El fútbol femenino español gana visibilidad: la Liga F aterriza esta semana en RTVE
Teledeporte y RTVE Play retransmitirán hasta cuatro partidos por jornada hasta el final de la presente temporada
El fútbol femenino ha llegado para quedarse en Radio Televisión Española (RTVE). Y es que, desde este fin de semana, el ente público retransmitirá en abierto, a través de Teledeporte y RTVE Play, hasta cuatro partidos por jornada de la Liga F Moeve, competición doméstica que disputan un total de 16 equipos femeninos de nueve comunidades diferentes entre los que se encuentra el conjunto coruñés Dépor Abanca.
El acuerdo entre la Liga F Moeve y RTVE, según indican desde el ente público, tendrá vigencia hasta el final de la presente temporada. Un hecho que, en palabras de la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, «refuerza la voluntad de crecer, ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes».
De esta forma, hasta el término de la campaña actual, podremos ver en acción cada fin de semana a través de Teledeporte y RTVE Play a figuras de la talla de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Athenea del Castillo, entre otras, disputando una competición que alcanzó el nivel profesional el pasado 2022.
- Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
- Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
- Susto en Bertamiráns: arden tres coches estacionados cerca del centro de salud
- El repartidor que redujo a un hombre armado en la plaza del Toural: «No quería irme para casa sin hacer nada»