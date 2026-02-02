CONFIRMADO
Antena 3 pone fecha al mayor bote de ‘Pasapalabra’: este jueves tras ‘El Hormiguero’
La cadena confirma que el desenlace entre Manu y Rosa se emitirá a las 23:00 horas, siguiendo la estrategia que ya anticipaba la visita de ambos a ‘El Hormiguero’
Redacción Yotele
Antena 3 ha confirmado oficialmente la fecha y la hora en la que se emitirá el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’. Será este jueves a las 23:00 horas, inmediatamente después de ‘El Hormiguero’, en una estrategia de parrilla pensada para convertir la noche en un gran evento televisivo.
La confirmación llega tras la pista lanzada por el programa de Pablo Motos, que anunció la visita de Manu y Rosa, los dos concursantes que se juegan el histórico premio. Una coincidencia que ya en anteriores ocasiones había servido como antesala directa de la entrega del bote, repitiendo un patrón que Antena 3 ha explotado con éxito en el pasado.
El orden de emisión no es casual. ‘El Hormiguero’ actuará como trampolín de audiencia antes de dar paso a un especial de ‘Pasapalabra’ marcado por la expectación, el suspense y un duelo que ha mantenido enganchados a millones de espectadores durante más de un año y medio.
El próximo jueves, ‘Pasapalabra’ vivirá uno de los momentos más importantes de su trayectoria, con un bote récord que promete arrasar en audiencias y cambiar la vida de su ganador.
- Los sindicatos deciden aplazar la huelga indefinida del transporte: el lunes continúan las negociaciones en Santiago
- Christian Gálvez: «Santiago es mi segunda casa y es parte de mi vida»
- El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: 'Mi objetivo era concienciar y ayudar
- El funcionario de Ames que es feliz rescatando la sabiduría de las aldeas
- Tensión política por la filtración de la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia
- Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
- La orquesta más viral del momento llega a Galicia por San Valentín
- El secreto de la cascada de O Ézaro se oculta 12 kilómetros río arriba